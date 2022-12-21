 

Кейт Мосс повторила культовый образ из 90-х для новой рекламной кампании Marc Jacobs

21.12.2022, 15:55, Разное
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48-летняя Кейт Мосс стала лицом новой рекламной кампании Marc Jacobs Resort. На фото супермодель позирует с розовыми волосами (такую же прическу она носила в конце 90-х) в одежде из новой коллекции и черных туфлях на гигантской платформе. Стилизацией съемки занимался Дэниел Эмерсон, а автором снимков выступила фэшн-фотограф Харли Вейр.

Напомним, что впервые Кейт перекрасилась в розовый в 1998 году ради показа весенне-летней коллекции Versace. Впрочем, в 2014-м в интервью SHOWstudio она призналась, что проходила с этим цветом всего неделю.

Донателла сказала: “Я хочу, чтобы ты была эксклюзивом для Versace и Versus. У тебя светлые волосы, и я хочу, чтобы ты изменила цвет”. И я подумала: “Я не собираюсь краситься в рыжий или что-то такое обыкновенное. Я покрашу волосы в розовый”, – вспомнила модель.

Напомним, что несколько месяцев назад Кейт Мосс запустила собственный велнес-бренд под названием Cosmoss. А для первой рекламной кампании нового бизнеса снялась полностью обнаженной. 

На публике последний раз Кейт появлялась в начале ноября на премии WSJ Innovator Awards 2022 среди прочих именитых гостей, например, Марго Робби, Хейли Бибер, Мидоу Уокер и Карли Клосс. 

Кейт Мосс в объективе Юргена Теллера (1998)


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