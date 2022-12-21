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21.12.2022, 15:51, Разное
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Киев согласился выполнить все требования Кремля.

Война в Украине– В рамках денацификации все высшие должностные лица и депутаты Рады пройдут тест на наркотики и подтвердят свою национальную принадлежность. Кроме того, в рамках демилитаризации с территории Украины будут выведены войска иностранных государств, в том числе ЧВК. Также Украина подтвердит свой статус внеблокового государства закрепив в конституции свой отказ от членства в СНГ. Кроме того, Киев согласился больше не проводить гей-парады на Красной площади в Москве, – сообщил ненадежный источник в Вашингтоне агентству CheckFake перед встречей президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

– В ответ Москва заявила, что в случае выполнения заявленного, в качестве жеста доброй воли, признает борщ и галушки блюдами национальной украинской кухни в пределах международно признанных границ Украины на 1991 год, – добавил он.

– Я абсолютно убеждён, что режиму Зеленского ничего не поможет. Сам он ещё не понимает, что его песенка спета, но этот итог очевиден, и его «хозяева» это знают. Лицо он подчинённое, марионеточное, и что-то мне подсказывает, что в 2023 году режиму Зеленского придёт конец, – заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.


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