Конституционный суд посчитал Конституцию РФ не соответствующей государственной идеологии

Конституционный суд, отвечая на запрос спикера Совфеда Валентины Матвиенко, определил, что основной закон страны «своему духу и букве» не соответствует государственной идеологии Российской Федерации.

В ближайшее время текст Конституции будет скорректирован и оптимизирован таким образом, чтобы он не вступал в противоречие с официальной доктриной.

Судья Николай Барашков, комментируя определение суда, заявил, что текст Конституции РФ «писали западные шпионы, их прихвостни и прочие демократы», и поэтому документ получился «глубоко антинародным, буржуазным и безбожным».

В ближайшее время из числа сенаторов и иерархов РПЦ будет сформирована рабочая группа. В частности, она уберёт из Конституции упоминания так называемых «прав человека», а также всевозможные виды религиозной, сексуальной и имущественной вседозволенности.

– Время от времени наши враги цитируют эту бумажонку, которую писали в Лэнгли под диктовку Сороса и Джорджа Буша-старшего, хорошо если ещё не Даллеса, – пояснил Барашков. – К сожалению, она всё ещё формально считается важной частью российского законодательства, хотя на практике чаще всего уже и не принимается во внимание судами. Нужно привести реальность де-юре в состоянии с фактическим состоянием дел. Народ требует этого, а глас народа – глас Божий.

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