 

“Умер в больнице”: не стало звезды русского рока

21.12.2022, 15:27, Разное
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В среду, 21 декабря, страна узнала страшную новость. Не стало звезды русского рока, гитариста группы “Танцы минус” Антона Хабибуллина. Мужчина выступал в музыкальном коллективе с 2006 года.

По данным телеканала Russia Today, он скончался в Москве минувшим вечером. Во вторник, 20 декабря, гитариста не стало прямо в реанимации – врачи не смогли спасти его жизнь.

Соответствующую информации подтвердил лидер рок-группы Вячеслав Петкун. Основатель музыкального коллектива назвал предварительную причину смерти своего товарища.

В интервью Пятому каналу он заявил, что смерть в больнице могла наступить в результате обострения болезни поджелудочной железы. При этом Антон Хабибуллин был госпитализирован лишь после второго вызова скорой помощи.

Вячеслав Петкун подчеркнул, что звезду русского рока доставили на операцию, однако врачебное вмешательство не спасло его от смерти. “Антон [Хабибуллин] умер вчера в больнице в девять вечера в реанимации после операции” – отметил лидер группы “Танцы минус”.

Первоначально артисту вызвали скорую из-за резкой боли в животе. Это произошло в минувший понедельник, 19 декабря, однако гитарист отказался от госпитализации. На следующий день его все же удалось забрать в больницу.

С диагнозом острый панкреатит медики отправили музыканта в реанимацию, но через день Антон Хабибуллин скончался. О дате и месте похорон Вячеслав Петкун обещал сообщить позже.


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