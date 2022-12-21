Денег куры не клюют: богачка Распутина спустила миллион на новогодние платья
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Наряды от Аники Керимовой уже давно есть в гардеробах Филиппа Киркорова, Наташи Королевой и других. Недавно она
принарядила к Новому году и Машу Распутину.
“Маша – широкой души человек, – заверила Анника. – Мы
ей пошили несколько новых нарядов, в которых она сейчас появляется на шоу
“Суперстар”. Все наряды – ручной работы, усыпаны кристаллами
Сваровски. Сколько килограммов камней ушло на новогодние наряды Маши? Думаю,
килограмма три точно”.
Аника Керимова недавно возглавила Комитет индустрии моды
Москвы. И сегодня не только сама создает наряды, но и помогает другим
российским дизайнерам решать различные проблемы, связанные с производством.
Что же касается Распутиной, то один из роскошных нарядов
Маша покажет поклонникам в Новый год. Певица планирует выступить в нем на
главном новогоднем огоньке на Первом канале – там будут звучать главные хиты
“нулевых”. Звезда будет петь “Розу чайную” в дуэте с
Филиппом Киркоровым.
“Открою секрет: это – платье с кристаллами Сваровски,
которое максимально подчеркивает все достоинства Марии, – рассказала Аника. – В
первую очередь, ее роскошные ноги. Маша была несколько раз на примерках,
вносила некоторые коррективы. Мы с ней уже давно нашли общий язык. Все
разговоры о том, что она очень капризная, – чушь полная. Приятная, добрая и
очень эффектная”
Стоимость нарядов для Распутиной Керимова раскрывать не
стала. Но, если судить по ценам Дома моды, то Маша потратила на новогодние наряды
чуть больше миллиона рублей.
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