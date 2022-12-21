Денег куры не клюют: богачка Распутина спустила миллион на новогодние платья

Наряды от Аники Керимовой уже давно есть в гардеробах Филиппа Киркорова, Наташи Королевой и других. Недавно она

принарядила к Новому году и Машу Распутину.

“Маша – широкой души человек, – заверила Анника. – Мы

ей пошили несколько новых нарядов, в которых она сейчас появляется на шоу

“Суперстар”. Все наряды – ручной работы, усыпаны кристаллами

Сваровски. Сколько килограммов камней ушло на новогодние наряды Маши? Думаю,

килограмма три точно”.

Аника Керимова недавно возглавила Комитет индустрии моды

Москвы. И сегодня не только сама создает наряды, но и помогает другим

российским дизайнерам решать различные проблемы, связанные с производством.

Что же касается Распутиной, то один из роскошных нарядов

Маша покажет поклонникам в Новый год. Певица планирует выступить в нем на

главном новогоднем огоньке на Первом канале – там будут звучать главные хиты

“нулевых”. Звезда будет петь “Розу чайную” в дуэте с

Филиппом Киркоровым.

“Открою секрет: это – платье с кристаллами Сваровски,

которое максимально подчеркивает все достоинства Марии, – рассказала Аника. – В

первую очередь, ее роскошные ноги. Маша была несколько раз на примерках,

вносила некоторые коррективы. Мы с ней уже давно нашли общий язык. Все

разговоры о том, что она очень капризная, – чушь полная. Приятная, добрая и

очень эффектная”

Стоимость нарядов для Распутиной Керимова раскрывать не

стала. Но, если судить по ценам Дома моды, то Маша потратила на новогодние наряды

чуть больше миллиона рублей.