Мнение: Победа «белой Аргентины», конец «доброй старой Англии» и генетическое картирование новорождённых

1. На чемпионате мира по футболу победила Аргентина, обыграв в финале Францию. Любители измерять черепа возмущены тем, что в аргентинской команде уровень мультикультурности и разнообразия слишком низок (ссылка):



Доцент Техасского университета в Эль-Пасо Эрика Эдвардс в статье для издания The Washington Post удивилась, почему в сборной Аргентины по футболу (в отличие от других южноамериканских стран, таких как Бразилия) мало чернокожих игроков. И вроде бы она сама себе ответила: потому что в Аргентине чернокожего населения менее одного процента.

Но забудьте о логике. Автор материала путём длинного и довольно скучного экскурса в историю «доказывает», что белые в Аргентине на самом деле чёрные, но всё равно чернокожих на поле мало.

В США недоумевают: почему аргентинская сборная на чемпионате мира по футболу такая «белая»? Им невдомёк, что «квотирование» по цвету кожи в разных сферах жизни, спорте и культуре, оказывается, не всем в мире по душе.

Американский истеблишмент и СМИ просто следуют «генеральной линии» Демократической партии США Всё в духе марксизма-ленинизма. Мы помним случаи, когда белые подвергались дискриминации в Соединённых Штатах Америки за несогласие с такой информационной повесткой. Одна из самых ярких историй — о профессоре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Гордоне Кляйне, которого отстранили от работы за отказ упрощать чернокожим студентам экзамены (!).

Для Эрики Эвардс «чёрная Аргентина» — настоящий идефикс. Она автор книги «Прятки на виду: темнокожие женщины, закон и создание „белой“ Аргентинской Республики». Но, несмотря на такой “интерес к истории их страны”, сами аргентинцы понимать подобные претензии отказались.

Политическая коалиция La Libertad Avanza ответила на вопрос доцента, озвученный ею в заголовке (цитата: «Почему в Аргентине на чемпионате мира не будет больше чернокожих игроков? Аргентина гораздо более разнообразна, чем многие думают, но миф о том, что это белая нация, сохранился»), кратко и по делу:

«Потому что мы страна, а не фильм Disney».

Вот, кстати, комментарий Дмитрия Медведева по поводу победы Аргентины (ссылка):

Лучше пусть британцы, наконец, свалят с Мальвинских островов и вернут их аргентинцам. Фолкленды – это не Британия, а Аргентина! А сборную Аргентины – с заслуженной победой в футболе. Так держать и в сфере внешней политики!

2. Похоже, старая добрая Англия уже не с нами. Традиционные ценности и традиционные англичане уходят в прошлое и вскоре будут составлять меньшинство. Об этом говорят данные переписи населения 2021 года (ссылка).

Во-первых, менее половины населения Англии и Уэльса считает себя христианами. Судя по представленной по ссылке карте, в большинстве английских и валлийских графств 30-40% населения называют себя нерелигиозными людьми.

Во-вторых, крупнейшие города Англии перестали быть английскими. Две трети (!) жителей Лондона теперь происходят из какого-нибудь этнического меньшинства. Отчасти это выходцы из соседней Европы (какой-нибудь Польши или Прибалтики), но основная часть меньшинств происходит из бывших британских колоний – Индии, Пакистана и разных стран Африки. Судя по карте, в Бирмингеме и половине окраинных районов/пригородов Лондона, белое население составляет уже меньшинство, менее 48%. В Манчестере, центральных районах Лондона и половине лондонских пригородов белого населения осталось от 48 до 65%.

Общее число белых по сравнению с предыдущей переписью снизилось на 500 тысяч человек. Рост доли небелого населения идёт за счёт миграции и высокой рождаемости в семьях мигрантов.

Добавьте к этому то, что экономический рост в Англии в последнее десятилетие был крайне низким, и по большей части либо нарисован статистиками, либо связан с ростом услуг, но не промышленности. Получается, что этот рост, если он реально был, был обеспечен ростом населения за счёт притока мигрантов. При этом экономическое положение коренного населения стагнировало или ухудшалось.

3. Но Британия пока ещё пользуется научно-техническими достижениями прошлых, более благополучных эпох. Сейчас там начинают вводить полное генетическое секвенирование всех новорождённых (ссылка).

У поголовного генетического картирования при рождении есть плюсы и минусы. Например, детей изредка путают в роддомах, и обязательное генетическое исследование поможет эту проблему решить. Да и наследственные болезни тоже выявлять нужно.

С другой стороны, в итоге у государства будет огромная база данных по всем жителям, с ДНК каждого, причём государство будет также знать, кто с кем в каком родстве. Могут ли британцы быть уверены, что их политики не используют эту базу данных им во вред?