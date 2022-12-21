Мнение: Письмо: “Влюблен или безумец?”

Диалог вам для самостоятельного разбора.

fotikusobskur

Здравствуйте, Эволюция!

Много лет читаю блог. Я Ваш поклонник, почитатель, даже фанат! Лет пять назад вы опубликовали три моих письма. Не смог отыскать.

Мне 51 год. В последних числах ноября зарегился на СЗ с намерением пообщаться с девушками в ожидании новогодних праздников. В первый день-два меня лайкнули три или четыре совсем молодые девушки.

Одна сказала что случайно, другая не ответила ничего, а с третьей началась переписка. Девушке 22 года. Имя изменено.

Мне бы хотелось услышать от общества, «я влюблён и безумец?», или только второе?

Судите сами.

Переписка на СЗ.

Я: Привет

Она: Приветик)

Я: Что фоток так мало в анкете? Красоту скрываешь?)

Она: Да нет, не скрываю) просто эта больше нравится

Я: Хорошая фотка и девушка красивая)

Она: Спасибо большое) мне очень приятно

Я: Как настроение? Может поболтаем немного?)

Она: Я не против) ты есть в телеграмме?

Я: Да

Она: Просто мне там удобнее общаться) скинь свой номер) я тебя найду

Я: +79133333333

Дальше разговор в телеге.

Она: Я тут)

Я: Привет) Тут вообще без фотки, как так?)

Она: Приветик) Да удалила вчера, не нравится)

Я: А вообще чем живешь? Учишься? Работаешь? Можно спрашивать?

Она: Конечно) Живу возле Томска, в Северске) уже не учусь работаю

Я: Какую музыку любишь?

Она: Да разную на самом деле) меломанка

Я: Как тебе Maneskin?

Она: В смысле?)

Я: Не слышала? Кинуть ссылку?

Она: Давай) не слышала

Она: Хорошо поёт)

Я: +200! Трудно поверить, что ты одна, или у тебя парень есть?

Она: Расстались 4 месяца назад

Я: Сашенька, разве это честно?

Она: Всмысле?)))

Я: Ты лайкаешь чувака, который тебе в отцы годится? Скажи зачем?

Она: Мне нравятся постарше))

Я: Радость моя!)

Она: Ладно я пойду спать) Смайлик с сердечками

Я: Спокойной ночи, Саша)

Она: Доброе утро)

Я: Доброе утро, Солнышко! Удачного дня!)

Она: Благодарю)

Я: Сашенька, Что самое важное в жизни, как тебе кажется?

Она: Самое важное я думаю доброта, понимание и любовь) Без любви никуда)) А для тебя?)

Я: Это точно! Без любви даже кошки не родятся!) Я честность высоко ценю. Даже больше – люблю честных людей!)

Она: Без любви в наше время никуда) Ты в зале занимаешься?

Я: Да, хожу)

Она: Ого) я тоже))

Я: Можно историю расскажу?

Она: Давай)

Я: В этом году судьба подарила мне романтическую историю с очень классной и очень молодой девчонкой. Твоей ровесницей. Чаще мы катались на машине, до оби и обратно, например и The Doors nonstop. Или кругами по городу, чуть не до утра. Ужинали, бывали в гостях, ночевали вместе, тусили в общем!) Я был влюблён, она говорила, что опоздала родится! Чудесные воспоминания!)

Она: Ого) и вы расстались?

Я: Да) Закрыли гештальт, как она сказала.

Она: Понятненько

Я: Понятно с самого начала?)

Она: Ну да) Сейчас надеюсь ты свободен))

Я: Получается уже нет! Ты взяла меня в плен!

Она: ))) А ты против?)

Я: Конечно за! Только если тебе нужен такой пленник

Она: Ну ты мне очень интересен правда))

Я: Буквально на днях нашёл водительскую справку. На фотке мне 21-22 года. Хочешь посмотреть?)

Она: Конечно) давай

Она: Блин такой милый тут)) Можешь ещё свои фотки скинуть?) Какой ты сейчас)

Я: Это прямо сейчас. Чот невесёлый)

Она: Ого)) Выглядишь мужественно и серьёзно))

Я: Спасибо, добрая девушка!)

Она: За правду спасибо не говорят!)

Я: Саша, мы увидимся, как думаешь?

Она: Как выходные у меня будут) обязательно предупрежу))

Я: Супер! Удача любит меня!)) Спокойной ночи приятных снов)

Она: Сладких снов!))

Я: Привет, Дорогая) Как сама? Как настроение?

Она: Приветик)) Настроение отличное) у тебя как с настроением?

Я: Класс! Только что тренировку закончил)

Она: Нифига)

Я: Ты же тоже ходишь? Или ходила в зал?)

Она: Ходила сейчас что-то перестала)

Я: А я подсел) на зал

Она: голосовое сообщение: Ой, блин я тоже раньше очень любила ходить зал. Сейчас что-то перестала. Работы много

Я: Расскажешь про работу? Интересная? Голос у тебя – огонь!

Она: голосовое: Да обычная работа. Просто шоурум маленький магазин одежды. Вот, одежду продаю как консультант плюс ещё на кассе сижу.

Я: Мужская одежда есть? Клиент нужен?)

Она: голосовое сообщение: Нет у меня только женская одежда.

Я: голосовое сообщение: Саша можно серьезный вопрос? Фотка с сайта, на морском камне сидит девушка в стильном платье с мелированными волосами, с маникюром, вся такая красивая, это ты?

Она: Да конечно)) Конечно я а кто ещё)

Я: голосовое: Ты золото!

Она: Ой спасибочки))

Я: За правду спасибо не говорят)

Она: ))

Я: Солнце, Ты НГ любишь?

Она: Конечно) А то его не любит))

Я: Бывают такие отщепенцы! Как земля носит?)

Она: ))

Я: Вот про твой голос: «Богу равным кажется мне по счастью, человек, который так близко, близко пред тобой сидит, твой звучащий нежно, слушает голос и прелестный смех» (С) Сапфо

Она: Как мило))

Я: Саша, могу ли я тебя просить?) Может поставишь фотку какую на аватар?

Она: Поставлю чуть позже, сейчас занята)

Я: Привет! Не зря я тебя Солнцем называю. Своенравное солнце! Захочешь – выглянешь, захочешь – спрячешься!

Она: Привет))

Я: Привет, Солнышко)) Как тебе песенка? А певица?

Она: Да впринцепи нормально)

Я: Должен тебе сказать, ты нарушаешь женевскую конвенцию.

Она: Всмысле?)

Я: Конвенция по обращению с пленными. Положено кормить, Или хотя бы разговаривать иногда)

Она: Да пропадаю много извини)) просто я заболела сильно лежу сплю целыми днями с температурой 39

Я: 39! Сашенька выздоравливай пожалуйста!!

Она: Стараюсь) лечусь

Я: Если я могу быть полезен, пожалуйста, буду рад)

Она: голосовое: Блин не удобно конечно у тебя просить, просто я сейчас что-нибудь сладенькое хочу вот какую-нибудь шоколадку. Не мог бы мне на шоколадку добавить? Если есть конечно? Вот, просто не знаю, сейчас все деньги потратила на лекарства, лечусь.

Я: Как это сделать? Дашь номер карты?

Она: голосовое: Да сейчас напишу попробую

Я: Минуточку

Она: Ой зачем так много) мне тут на 10 шоколадок хватит Спасибо большое))

Я: Саша, а ты живешь одна? Температура 39 и рядом никого нет?

Она: Подруга приезжает)

Я: Ну тогда ок)

Я: Привет Солнце! Как ты? Выздоравливаешь?

Она: Привет) Ещё не очень как то(

Я: «Хочешь сладких апельсинов?»)

Потом я рассказываю с фотками про собак историю, Саша отвечает, но с паузами.

Я: Привет, Солнце! Как сама? Настроение? Успехи? Меня забыла?))

Она: Привет) Всё хорошо)) Наоборот ты меня забыл(

Я: Солнышко, конечно это не так! Я очень рад если мы продолжим общаться) Просто эти огромные паузы сбивают) Золотце, а поставь фотку на аватару? Обещала!)

Я: Огроооомные паузыы!(

Она: Прости Интернета не было((

Я: Солнышко привет!)

Она: Привет) Чем занимаешься?)

Я: Дома пока) скоро поеду. Саша! Фотку поставь, а?)

Она: Сейчас поставлю)

Я: Ты катаешься на коньках или на сноуборде, или на лыжах каких?

Появляется фото

Она: На коньках люблю)

Я: В «Кристалле» говорят классно, была там?

Она: Не была

Я: Может встретимся на катке? У меня в руках будет газета и я буду насвистывать Марсельезу. А как я узнаю тебя?

Она: Как время будет у меня свободное можно)

Я: Всё в твоих руках, получается! От меня мало что зависит. се ля ви) Поеду поработаю – стресс сниму

Она: Почему стресс?

Я: Стресс от шока. Шок от красоты) Хорошо, что ты не знаешь про красоту)

Она: Про какую?

Я: Про чью красоту?) Ты сама не знаешь, какая ты красивая!)

Она: Ой спасибо)) засмущал)

Я: Взаимно)

Она: Доброе утро)

Я: Доброе утро, Солнышко! Пусть сегодняшний день принесёт тебе удачу!)

Она: Спасибо) Чем занимаешься?)

Я: С документами, платежи, налоги)

Она: Работаешь?

Я: Ну типа) А ты?

Она: Тоже работаю)

Я: Что делать) Ты в магазине сегодня?

Она: Ага

Я: Хороших тебе клиентов! И побольше!)

Она: Благодарю)

Я: Нужны стикеры новогодние? Людей поздравлять) кинуть?

Она: Давай)

Я: Блин, не получается картинки из ватсапа в телегу экспортировать( Давай ватсап?

Она: У мня нет ватсапа, только телега(

Я: Можешь сказать почему не пользуешься?

Она: Мне тут удобней, да и друзья тоже только тут общаются)

Я: Друзья из мальчиков к тебе «подкатывают»?) Наверняка! Нравится кто-нибудь? Только честно)

Она: Подкатывают но я общаюсь только с тобой)

Я: Саша, пожалей, зачем так дразнишь? И потом, неужели ты не собираешься замуж?) Какой-нибудь тридцатилетний «молодой лев» рядом с тобой должен быть)

Она: Да ну Мне нравятся мужчины постарше) Ты мне очень нравишься) правда) Замуж я собираюсь но не сейчас)

Я: Даже если здесь ирония, Саша, Солнышко спасибо) Мне так приятно!))

Она: Стикеры поцелуи

Я: Саша люблю тебя!

Она: )))

Я: «Остановись мгновенье и постой! Ты прекрасно!»

Она: )))

Я: На этом крытом катке(кристалл) всего 3 окна в неделю по 45 минут, когда общий лёд. Предложение: я забираю тебя на КП, едем, катаемся 45 минут и обратно)

Она: Можно, когда мне выходной дадут)

Я: Ух я им! Дайте девушке выходной!

Она: Вово)) Что сегодня делать будешь?)

Я: Не знаю даже…Вообще на выходные у меня дети) сын с дочерью. Заберу их после школы 2-я смена Однако могут и к бабушке поехать)

Она: Поняла) Ничего себе не знала что у тебя дети есть

Я: Трое) А у тебя братья, сёстры есть? Ты же одна живёшь? А мама, папа тоже в Северске?

Она: Мама с папой на Алтае Я одна в семье С родителями не общаюсь Дети с тобой живут?

Я: С мамой. Сыну весной исполняется 14 и по закону он вправе выбирать с кем из родителей хочет жить. Скорее всего переедет ко мне) Младшая тоже хочет. Ей пока только 9. Мама против. Старшей буквально через неделю исполняется 16. Она тоже любит жить у меня, но так, чтобы жить одной)

Она: Понятненько всё)

Я: Всё, всё?)

Она: Ну да)

Я: Значит, как на ладони я у тебя?) Ладно) Ты сама здесь родилась? Расскажи немного)

Она: Да, родилась я здесь но так получилось что родители на Алтай уехали) Да не совсем уж прям на ладони) но многое о тебе узнаю постепенно)

Я: У тебя своё жильё? Или снимать приходится?

Она: Снимаю) Я не смогу с тобой общаться сейчас

Я: Ок. Спокойной ночи, дорогая) сладких снов)

Она: Спокойной ночи))

Я: Доброго утра и удачного дня тебе, Солнце души моей!)

Она: Доброе утро) Спасибо)

Я: Вопрос про твои фотки хочу задать)

Она: Какой?)

Я: И на сайте и здесь видно что фотки не случайные. Композиция, свет. Твой бывший фотограф? Или подруга талантливая фотала?)

Она: Да нет, какой из меня фотограф) Просто телефон хороший) Качество хорошо передаёт)

Я: Айфон однако?) А у тебя может есть аккаунт в инсте?

Она: Айфон. Не веду инстаграм, раньше вела нравилось, сейчас нет. Может выросла с этого?)

Я: Может) Мне кажется инстаграм либо для бездельников, либо для профессионалов) А любители там, как г.. в проруби. Не настаиваю на этом, просто мнение)

Она: Это да, согласна с тобой

Я: А ты видела фильм: «Последнее танго в Париже»? Старый фильм. И Марлон Брандо там уже старый.

Она: Нет не смотрела

Я: А героиня там как раз очень молода. Сюжет известный, финал интересный)

Она: Интересный?)

Я: Считается классикой кино

присылаю короткое видео: я стою на балансборде и показываю как бьётся сердце.

Она: Ничего себе) Прикольно)) Это ты когда?)

Я: Сегодня на тренировке. Сын снимал)

Она: Спокойной ночи))

Я: Спокойной ночи солнышко))

Я: Доброе утро, царица души моей!)

Она: Добрый день))

Я: Как выходные проходят? Или работаешь Сегодня?

Она: Я работаю А ты?)

Я: Золушка моя) Бог в помощь! Я с детьми) скоро на тренировку поедем, потом отвезу домой, завтра в школу)

Она: Спасибо)) Поняла)

Я: Ты в этом году письмо деду морозу писала?) Я его увижу скоро, могу передать))

Она: ))) Нет не писала что то Работы много, не успела)

Я: Время ещё есть)

Она: Ну да)

Я: Не забудь деду написать, чтобы выходных добавили)

Она: Вот это обязательно попрошу))

Я: Дед мороз выходных подгонит, я сладких апельсинов – будет праздник!))

Она: ))

Она: Доброе утро)

Я: Доброе утро Солнце Ясное!) Настроение хорошее? Планы конструктивные?)

Она: Конечно) Как всегда) А у тебя?

Я: Да, тоже отлично! В душе поют свирели) Саша, возможно тебя рассмешит моё предположение?) Ты так много работаешь, может ты хозяйка или совладелица шоурума?

Она: Неет)) просто сменщица на работу очень редко выходит, пьёт много

Я: Проза жизни)

Она: Ага)

Я: Закончила работать? Как настроение?)

Она: Нет, ещё на работе, хорошее настроение)

Я: Золотце, умница, вот ведь повезёт кому-то!)

Она: Почему кому то?)

Я: смайлик скрестил пальцы

Она: )))

Это бОльшая часть переписки. Скажите, люди добрые, сажусь не в свои сани?