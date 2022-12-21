Мнение: Письмо: “Влюблен или безумец?”
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Диалог вам для самостоятельного разбора.
fotikusobskur
Здравствуйте, Эволюция!
Много лет читаю блог. Я Ваш поклонник, почитатель, даже фанат! Лет пять назад вы опубликовали три моих письма. Не смог отыскать.
Мне 51 год. В последних числах ноября зарегился на СЗ с намерением пообщаться с девушками в ожидании новогодних праздников. В первый день-два меня лайкнули три или четыре совсем молодые девушки.
Одна сказала что случайно, другая не ответила ничего, а с третьей началась переписка. Девушке 22 года. Имя изменено.
Мне бы хотелось услышать от общества, «я влюблён и безумец?», или только второе?
Судите сами.
Переписка на СЗ.
Я: Привет
Она: Приветик)
Я: Что фоток так мало в анкете? Красоту скрываешь?)
Она: Да нет, не скрываю) просто эта больше нравится
Я: Хорошая фотка и девушка красивая)
Она: Спасибо большое) мне очень приятно
Я: Как настроение? Может поболтаем немного?)
Она: Я не против) ты есть в телеграмме?
Я: Да
Она: Просто мне там удобнее общаться) скинь свой номер) я тебя найду
Я: +79133333333
Дальше разговор в телеге.
Она: Я тут)
Я: Привет) Тут вообще без фотки, как так?)
Она: Приветик) Да удалила вчера, не нравится)
Я: А вообще чем живешь? Учишься? Работаешь? Можно спрашивать?
Она: Конечно) Живу возле Томска, в Северске) уже не учусь работаю
Я: Какую музыку любишь?
Она: Да разную на самом деле) меломанка
Я: Как тебе Maneskin?
Она: В смысле?)
Я: Не слышала? Кинуть ссылку?
Она: Давай) не слышала
Она: Хорошо поёт)
Я: +200! Трудно поверить, что ты одна, или у тебя парень есть?
Она: Расстались 4 месяца назад
Я: Сашенька, разве это честно?
Она: Всмысле?)))
Я: Ты лайкаешь чувака, который тебе в отцы годится? Скажи зачем?
Она: Мне нравятся постарше))
Я: Радость моя!)
Она: Ладно я пойду спать) Смайлик с сердечками
Я: Спокойной ночи, Саша)
Она: Доброе утро)
Я: Доброе утро, Солнышко! Удачного дня!)
Она: Благодарю)
Я: Сашенька, Что самое важное в жизни, как тебе кажется?
Она: Самое важное я думаю доброта, понимание и любовь) Без любви никуда)) А для тебя?)
Я: Это точно! Без любви даже кошки не родятся!) Я честность высоко ценю. Даже больше – люблю честных людей!)
Она: Без любви в наше время никуда) Ты в зале занимаешься?
Я: Да, хожу)
Она: Ого) я тоже))
Я: Можно историю расскажу?
Она: Давай)
Я: В этом году судьба подарила мне романтическую историю с очень классной и очень молодой девчонкой. Твоей ровесницей. Чаще мы катались на машине, до оби и обратно, например и The Doors nonstop. Или кругами по городу, чуть не до утра. Ужинали, бывали в гостях, ночевали вместе, тусили в общем!) Я был влюблён, она говорила, что опоздала родится! Чудесные воспоминания!)
Она: Ого) и вы расстались?
Я: Да) Закрыли гештальт, как она сказала.
Она: Понятненько
Я: Понятно с самого начала?)
Она: Ну да) Сейчас надеюсь ты свободен))
Я: Получается уже нет! Ты взяла меня в плен!
Она: ))) А ты против?)
Я: Конечно за! Только если тебе нужен такой пленник
Она: Ну ты мне очень интересен правда))
Я: Буквально на днях нашёл водительскую справку. На фотке мне 21-22 года. Хочешь посмотреть?)
Она: Конечно) давай
Она: Блин такой милый тут)) Можешь ещё свои фотки скинуть?) Какой ты сейчас)
Я: Это прямо сейчас. Чот невесёлый)
Она: Ого)) Выглядишь мужественно и серьёзно))
Я: Спасибо, добрая девушка!)
Она: За правду спасибо не говорят!)
Я: Саша, мы увидимся, как думаешь?
Она: Как выходные у меня будут) обязательно предупрежу))
Я: Супер! Удача любит меня!)) Спокойной ночи приятных снов)
Она: Сладких снов!))
Я: Привет, Дорогая) Как сама? Как настроение?
Она: Приветик)) Настроение отличное) у тебя как с настроением?
Я: Класс! Только что тренировку закончил)
Она: Нифига)
Я: Ты же тоже ходишь? Или ходила в зал?)
Она: Ходила сейчас что-то перестала)
Я: А я подсел) на зал
Она: голосовое сообщение: Ой, блин я тоже раньше очень любила ходить зал. Сейчас что-то перестала. Работы много
Я: Расскажешь про работу? Интересная? Голос у тебя – огонь!
Она: голосовое: Да обычная работа. Просто шоурум маленький магазин одежды. Вот, одежду продаю как консультант плюс ещё на кассе сижу.
Я: Мужская одежда есть? Клиент нужен?)
Она: голосовое сообщение: Нет у меня только женская одежда.
Я: голосовое сообщение: Саша можно серьезный вопрос? Фотка с сайта, на морском камне сидит девушка в стильном платье с мелированными волосами, с маникюром, вся такая красивая, это ты?
Она: Да конечно)) Конечно я а кто ещё)
Я: голосовое: Ты золото!
Она: Ой спасибочки))
Я: За правду спасибо не говорят)
Она: ))
Я: Солнце, Ты НГ любишь?
Она: Конечно) А то его не любит))
Я: Бывают такие отщепенцы! Как земля носит?)
Она: ))
Я: Вот про твой голос: «Богу равным кажется мне по счастью, человек, который так близко, близко пред тобой сидит, твой звучащий нежно, слушает голос и прелестный смех» (С) Сапфо
Она: Как мило))
Я: Саша, могу ли я тебя просить?) Может поставишь фотку какую на аватар?
Она: Поставлю чуть позже, сейчас занята)
Я: Привет! Не зря я тебя Солнцем называю. Своенравное солнце! Захочешь – выглянешь, захочешь – спрячешься!
Она: Привет))
Я: Привет, Солнышко)) Как тебе песенка? А певица?
Она: Да впринцепи нормально)
Я: Должен тебе сказать, ты нарушаешь женевскую конвенцию.
Она: Всмысле?)
Я: Конвенция по обращению с пленными. Положено кормить, Или хотя бы разговаривать иногда)
Она: Да пропадаю много извини)) просто я заболела сильно лежу сплю целыми днями с температурой 39
Я: 39! Сашенька выздоравливай пожалуйста!!
Она: Стараюсь) лечусь
Я: Если я могу быть полезен, пожалуйста, буду рад)
Она: голосовое: Блин не удобно конечно у тебя просить, просто я сейчас что-нибудь сладенькое хочу вот какую-нибудь шоколадку. Не мог бы мне на шоколадку добавить? Если есть конечно? Вот, просто не знаю, сейчас все деньги потратила на лекарства, лечусь.
Я: Как это сделать? Дашь номер карты?
Она: голосовое: Да сейчас напишу попробую
Я: Минуточку
Она: Ой зачем так много) мне тут на 10 шоколадок хватит Спасибо большое))
Я: Саша, а ты живешь одна? Температура 39 и рядом никого нет?
Она: Подруга приезжает)
Я: Ну тогда ок)
Я: Привет Солнце! Как ты? Выздоравливаешь?
Она: Привет) Ещё не очень как то(
Я: «Хочешь сладких апельсинов?»)
Потом я рассказываю с фотками про собак историю, Саша отвечает, но с паузами.
Я: Привет, Солнце! Как сама? Настроение? Успехи? Меня забыла?))
Она: Привет) Всё хорошо)) Наоборот ты меня забыл(
Я: Солнышко, конечно это не так! Я очень рад если мы продолжим общаться) Просто эти огромные паузы сбивают) Золотце, а поставь фотку на аватару? Обещала!)
Я: Огроооомные паузыы!(
Она: Прости Интернета не было((
Я: Солнышко привет!)
Она: Привет) Чем занимаешься?)
Я: Дома пока) скоро поеду. Саша! Фотку поставь, а?)
Она: Сейчас поставлю)
Я: Ты катаешься на коньках или на сноуборде, или на лыжах каких?
Появляется фото
Она: На коньках люблю)
Я: В «Кристалле» говорят классно, была там?
Она: Не была
Я: Может встретимся на катке? У меня в руках будет газета и я буду насвистывать Марсельезу. А как я узнаю тебя?
Она: Как время будет у меня свободное можно)
Я: Всё в твоих руках, получается! От меня мало что зависит. се ля ви) Поеду поработаю – стресс сниму
Она: Почему стресс?
Я: Стресс от шока. Шок от красоты) Хорошо, что ты не знаешь про красоту)
Она: Про какую?
Я: Про чью красоту?) Ты сама не знаешь, какая ты красивая!)
Она: Ой спасибо)) засмущал)
Я: Взаимно)
Она: Доброе утро)
Я: Доброе утро, Солнышко! Пусть сегодняшний день принесёт тебе удачу!)
Она: Спасибо) Чем занимаешься?)
Я: С документами, платежи, налоги)
Она: Работаешь?
Я: Ну типа) А ты?
Она: Тоже работаю)
Я: Что делать) Ты в магазине сегодня?
Она: Ага
Я: Хороших тебе клиентов! И побольше!)
Она: Благодарю)
Я: Нужны стикеры новогодние? Людей поздравлять) кинуть?
Она: Давай)
Я: Блин, не получается картинки из ватсапа в телегу экспортировать( Давай ватсап?
Она: У мня нет ватсапа, только телега(
Я: Можешь сказать почему не пользуешься?
Она: Мне тут удобней, да и друзья тоже только тут общаются)
Я: Друзья из мальчиков к тебе «подкатывают»?) Наверняка! Нравится кто-нибудь? Только честно)
Она: Подкатывают но я общаюсь только с тобой)
Я: Саша, пожалей, зачем так дразнишь? И потом, неужели ты не собираешься замуж?) Какой-нибудь тридцатилетний «молодой лев» рядом с тобой должен быть)
Она: Да ну Мне нравятся мужчины постарше) Ты мне очень нравишься) правда) Замуж я собираюсь но не сейчас)
Я: Даже если здесь ирония, Саша, Солнышко спасибо) Мне так приятно!))
Она: Стикеры поцелуи
Я: Саша люблю тебя!
Она: )))
Я: «Остановись мгновенье и постой! Ты прекрасно!»
Она: )))
Я: На этом крытом катке(кристалл) всего 3 окна в неделю по 45 минут, когда общий лёд. Предложение: я забираю тебя на КП, едем, катаемся 45 минут и обратно)
Она: Можно, когда мне выходной дадут)
Я: Ух я им! Дайте девушке выходной!
Она: Вово)) Что сегодня делать будешь?)
Я: Не знаю даже…Вообще на выходные у меня дети) сын с дочерью. Заберу их после школы 2-я смена Однако могут и к бабушке поехать)
Она: Поняла) Ничего себе не знала что у тебя дети есть
Я: Трое) А у тебя братья, сёстры есть? Ты же одна живёшь? А мама, папа тоже в Северске?
Она: Мама с папой на Алтае Я одна в семье С родителями не общаюсь Дети с тобой живут?
Я: С мамой. Сыну весной исполняется 14 и по закону он вправе выбирать с кем из родителей хочет жить. Скорее всего переедет ко мне) Младшая тоже хочет. Ей пока только 9. Мама против. Старшей буквально через неделю исполняется 16. Она тоже любит жить у меня, но так, чтобы жить одной)
Она: Понятненько всё)
Я: Всё, всё?)
Она: Ну да)
Я: Значит, как на ладони я у тебя?) Ладно) Ты сама здесь родилась? Расскажи немного)
Она: Да, родилась я здесь но так получилось что родители на Алтай уехали) Да не совсем уж прям на ладони) но многое о тебе узнаю постепенно)
Я: У тебя своё жильё? Или снимать приходится?
Она: Снимаю) Я не смогу с тобой общаться сейчас
Я: Ок. Спокойной ночи, дорогая) сладких снов)
Она: Спокойной ночи))
Я: Доброго утра и удачного дня тебе, Солнце души моей!)
Она: Доброе утро) Спасибо)
Я: Вопрос про твои фотки хочу задать)
Она: Какой?)
Я: И на сайте и здесь видно что фотки не случайные. Композиция, свет. Твой бывший фотограф? Или подруга талантливая фотала?)
Она: Да нет, какой из меня фотограф) Просто телефон хороший) Качество хорошо передаёт)
Я: Айфон однако?) А у тебя может есть аккаунт в инсте?
Она: Айфон. Не веду инстаграм, раньше вела нравилось, сейчас нет. Может выросла с этого?)
Я: Может) Мне кажется инстаграм либо для бездельников, либо для профессионалов) А любители там, как г.. в проруби. Не настаиваю на этом, просто мнение)
Она: Это да, согласна с тобой
Я: А ты видела фильм: «Последнее танго в Париже»? Старый фильм. И Марлон Брандо там уже старый.
Она: Нет не смотрела
Я: А героиня там как раз очень молода. Сюжет известный, финал интересный)
Она: Интересный?)
Я: Считается классикой кино
присылаю короткое видео: я стою на балансборде и показываю как бьётся сердце.
Она: Ничего себе) Прикольно)) Это ты когда?)
Я: Сегодня на тренировке. Сын снимал)
Она: Спокойной ночи))
Я: Спокойной ночи солнышко))
Я: Доброе утро, царица души моей!)
Она: Добрый день))
Я: Как выходные проходят? Или работаешь Сегодня?
Она: Я работаю А ты?)
Я: Золушка моя) Бог в помощь! Я с детьми) скоро на тренировку поедем, потом отвезу домой, завтра в школу)
Она: Спасибо)) Поняла)
Я: Ты в этом году письмо деду морозу писала?) Я его увижу скоро, могу передать))
Она: ))) Нет не писала что то Работы много, не успела)
Я: Время ещё есть)
Она: Ну да)
Я: Не забудь деду написать, чтобы выходных добавили)
Она: Вот это обязательно попрошу))
Я: Дед мороз выходных подгонит, я сладких апельсинов – будет праздник!))
Она: ))
Она: Доброе утро)
Я: Доброе утро Солнце Ясное!) Настроение хорошее? Планы конструктивные?)
Она: Конечно) Как всегда) А у тебя?
Я: Да, тоже отлично! В душе поют свирели) Саша, возможно тебя рассмешит моё предположение?) Ты так много работаешь, может ты хозяйка или совладелица шоурума?
Она: Неет)) просто сменщица на работу очень редко выходит, пьёт много
Я: Проза жизни)
Она: Ага)
Я: Закончила работать? Как настроение?)
Она: Нет, ещё на работе, хорошее настроение)
Я: Золотце, умница, вот ведь повезёт кому-то!)
Она: Почему кому то?)
Я: смайлик скрестил пальцы
Она: )))
Это бОльшая часть переписки. Скажите, люди добрые, сажусь не в свои сани?
Источник: Эволюция
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