Халатная работа коммунальных служб в Петербурге оставила без отопления жителей 500 домов

Очередная коммунальная авария произошла в Калининском районе Санкт-Петербурга и оставила жителей около 500 домов без отопления.

Специалисты ведут работы у дома 25 литера Б по улице Жукова, где произошел прорыв теплотрассы. В результате инцидента 456 жилых домов остались без тепла. Ремонт должен завершиться не раньше 22 декабря.

Данное происшествие – не первое за едва успевшую начаться зиму. Ранее СМИ сообщали о прорыве трубы на улице Дыбенко, в результате чего четверо горожан получили серьезные ожоги и попали в больницу.

Проблема с коммунальными авариями в Северной столице стала системной с приходом к власти губернатора Александра Беглова. С каждым годом статистика прорывов труб только ухудшается, однако команда градоначальника игнорирует проблему.