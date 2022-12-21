Я нашла причину – Личное мнение

Я когда слышу что-то по радио, даже думаю: а может быть, просто вся хорошая музыка давно написана?

И именно потому мы сейчас вынуждены слушать то, что льётся под видом хитов нам у уши?



Фото: Соцсети

Нет, ну серьёзно, ведь талантливая молодёжь и не менее талантливые пенсионеры сейчас на сцене. Просто не могут написать что-то, что цепляет меня, потому что всё уже давно до них написано!

Помните, как лет 20 назад стали популярны перепевки старых популярных песен? И пусть их даже пели иногда не самые талантливые исполнители, а порой и вовсе в ресторанах, но как они всем снова зашли!

Сейчас вообще появляется всё больше классных кавер-групп — во всех стилях и направлениях. А группы самобытного творчества? Тех, от кого не тошнит, по пальцам можно пересчитать!

Да и кавер каверу рознь — можно наложить «бумс-бумс, тыц-тыц» на Моцарта и считать это творчеством. А можно любить всей душой материал, с которым работаешь, вкладываешь в него душу, осмысливаешь, и тогда получается нечто прекрасное, как песни Мари Лафоре в переосмыслении современных музыкантов.

Как я уже говорила, это вам не Бузова!

И вот, наконец, появились новые песни Мари Лафоре в исполнении действительно замечательной певицы — Ольги Кутафиной.

Сохранившие нежность и французский шарм оригинала, но близкие и понятные каждому русскоязычному слушателю и особенно слушательнице — можете просто подписаться на телеграм-канал (https://t.me/laforet_rus) и убедиться в этом самостоятельно.

Чего стоят только «Полчаса любви» или такая душевная «Плывет моя тоска»!

Вот музыка, которую любят ценители прекрасного. Не напыщенные эстеты, заучивающие имена давно забытых исполнителей, чтобы только козырнуть в разговоре. И не фанаты «поющих трусов» (которые в последнее время даже трусы забывают надеть). А музыки для души и для жизни.

Я периодически возвращаюсь к старым песням на YouTube-канале, посвящённому Мари Лафоре, и с удовольствием слушаю новые композиции.

Можно включить эти песни и почувствовать, как вместо современной столичной архитектуры многоэтажек за окном вырастает Эйфелева башня в парижских сумерках.

А какие песни больше нравятся вам — новые или старые?

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

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