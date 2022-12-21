Романы и мужья Елизаветы: Боярской исполнилось 37 лет

Вчера свой 37-й день рождения отметила актриса Елизавета Боярская. Сегодня она является востребованной артисткой, счастливой женой и мамой двух очаровательных сыновей. Кто бы мог подумать, что когда-то Елизавета задумывалась о совсем другой профессии и могла бы стать женой Данилы Козловского. Впрочем, обо всем по порядку.

В поисках себя

Елизавета родилась в семье актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. Родители хотели, чтобы дочь пошла по их стопам, однако она сама была против. Елизавете нравился моделлинг, журналистика, но никак не кино. Только ближе к окончанию школы она смогла полюбить сцену и попробовала поступить в театральный институт.

Попытка оказалась удачной. Мало того: Елизавета стала одной из лучших студенток на курсе, получила президентскую стипендию, а после примкнула к труппе Малого драматического театра. Здесь она, кстати, служит, по сей день.

Роман с Данилой Козловским

Данила был сокурсником Елизаветы. Молодые люди понравились друг другу и стали встречаться. Намерения у обоих были серьезные, однако вмешался Боярский. Он был недоволен выбором дочери, считал Козловского бесперспективным актером. И вообще: звездный папа был убежден в том, что юной Елизавете нужно думать об учебе, а не о замужестве.

Поговаривают, что именно из-за Боярского влюбленные и расстались. Зато они остались хорошими друзьями и тепло отзываются друг о друге и по сей день.

Отношения с Сергеем Чонишвили

Когда Елизавета снялась с Сергеем Чонишвили в картине «Демон полдня», она еще не была совершеннолетней. Вот, почему слух о ее романе с коллегой, старше на двадцать лет, произвел эффект разорвавшейся бомбы. В СМИ писали, что Боярский был взбешен тем, что дочь встречается с Чонишвили и даже хотел разобраться с коллегой по-мужски.

До сих пор непонятно, был ли роман между Сергеем и Елизаветой или нет. Чонишвили утверждает, что это была пиар-кампания для продвижения картины «Адмиралъ» и что якобы их с Елизаветой насильно втянули в эту историю, которая не имела ничего общего с реальностью.

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Жених «не ко двору»

С начинающим актером Павлом Поляковым Елизавета стала встречаться в конце нулевых. Он был родом из Новосибирска, мечтал о славе, популярности, покорении столицы и, возможно, был искренне влюблен в Боярскую. Однако и Сергей не пришелся ко двору избирательному звездному отцу Елизаветы. Боярский категорично заявил, что выступает против всех бойфрендов дочери. Он отметил, что Елизавета выйдет замуж за того, кто будет значительнее, чем она.

Боярская и Поляков поддерживали контакт на расстоянии, по возможности прилетали друг к другу. Однако расстояние плюс негатив со стороны Боярского убили любовь.

Слухи о романах с коллегами по цеху

После выхода на экраны фильма «Адмиралъ» в прессе стали писать о романе Елизаветы и Константина Хабенского. Однако данная информация так и не получила своего подтверждения.

Следующим «избранником» Боярской стал еще один коллега по цеху — актер Григорий Добрыгин. Вместе они посетили Каннский кинофестиваль. Добрыгин был начинающим артистом и не привык к тому, насколько быстро распространяются слухи. Он даже не думал, что появление на красной ковровой дорожке с Елизаветой спровоцирует фейковые новости об их романе. Добрыгин поспешил оправдаться: мол, это организаторы усадили их с Боярской в один автомобиль. И чтобы появление на фестивале вместе с Елизаветой — чистое совпадение.

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Кто знает: возможно, так и было. В любом случае, вскоре стало известно о том, что Елизавета встречается с Максимом Матвеевым и что у них большая любовь.

Официальный муж Максим Матвеев

Елизавета не скрывает, что влюбилась в Максима с первого взгляда. Правда, на тот момент актер был женат. Боярская не стала разрушать чужую семью и заставила себя позабыть о красивом коллеге. Правда, это было не так просто. Однажды Елизавета настолько измучилась любовью к Максиму, что решила: будь что будет. И отправилась к нему на репетицию для «случайной» встречи. Однако так получилось, что Матвеева на тот момент в зале не оказалось, поэтому актрисе так и не удалось осуществить коварный план.

Впоследствии судьба свела их вместе: уже когда Максим расстался с женой. Тогда Елизавета смогла дать волю чувствам. Матвеев ответил взаимностью. Влюбленные поженились в 2010 году. Через два года у них родился первый сын Андрей, а еще через шесть лет — второй сын Григорий.

Удивительно, но в ситуации с Матвеевым все совпало. Во-первых, сама Елизавета влюбилась без памяти. Во-вторых, Боярский впервые одобрил кандидатуру зятя.

По сей день звездные супруги живут вместе в мире и гармонии. Их брак считается одним из самых крепких в мире отечественного кинематографа и шоу-бизнеса. Ради мужа Елизавета стала меньше сниматься. Теперь она лишь служит в театре и занимается детьми, чтобы дать возможность Максиму посвятить себя полностью профессиональной реализации. Какое-то время супруги жили в гостевом браке: она в Питере, а он в Москве. Однако теперь семья воссоединилась окончательно в Северной столице.