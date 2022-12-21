Расклешенные джинсы остаются в тренде: как и с чем их сочетать зимой

Расклешенные джинсы вновь стали популярными в 2022 году, а также станут еще более модными в 2023 году. Особенно актуальными считаются брюки-клеш из джинсовой ткани. Они стали писком моды в 70-е годы, но периодически мода на этот предмет гардероба возвращается. Они могут быть облегающими, свободного кроя или даже укороченными. Расклешенные джинсы идеально подходят для зимы 2023 года, а также идеально смотрятся на любой фигуре, если правильно выбрать другую одежду, с которой они будут хорошо сочетаться.

Что такое расклешенные джинсы

Брюки-клеш впервые были надеты морскими пехотинцами США в начале 19 века. После этого они стали популярными среди хиппи, а особенно были модными в конце 60-х и 70-х годах. Теперь брюки-клеш вернулись в джинсовом варианте.

Классические джинсовые брюки синего цвета с завышенной талией и широким вырезом – обязательный аксессуар в любом гардеробе модной девушки. С белой блузкой и сдержанными аксессуарами вы создадите элегантный образ в стиле французского шика.

Брюки-клеш с разрезом на колене

Расклешенные джинсы с разрезом на колене сейчас пользуются спросом среди дизайнеров и модных артистов и певцов. В сочетании со стильным свитером в темно-синем цвете, эффектной сумкой и классными солнцезащитными очками, можно создать идеальный образ для зимнего дня.

Светлые джинсы с вырезом и укороченным топом

Даже зимой можно выбирать одежду светлых оттенков. Бежевые, кремовые или белые расклешенные джинсы с завышенной талией сильно привлекают внимание. С укороченным топом и кожаным пиджаком коричневого цвета получается стильный образ.

Джинсы-клеш в стиле Destroyed

Такая одежда идеально подходит для получения повседневного образа. В сочетании с модным стеганым пальто и кроссовками этот фасон выглядит модно и круто. Укороченный топ подчеркивает достоинства стройной фигуры.

Укороченные расклешенные джинсы

Укороченные джинсы-клеш – идеальный выбор для любой модницы. Желательно выбирать джинсы черного или синего цвета. Если сочетать их с блейзером и пиджаком, то такой наряд можно использовать для встречи с бизнес-партнерами или похода на работу.

Расклешенные джинсы с разрезным подолом

Эта одежда считается прекрасным выбором для любой модницы, которая не обходит стороной важные тренды. Открытый подол в конце штанины визуально стройнит и делает девушку более высокой. При этом можно продемонстрировать окружающим свою превосходную обувь. Укороченный блейзер и ботильоны великолепно сочетаются с такими брюками.

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Черные брюки-клеш с завышенной талией

Новые модные джинсы сочетаются не только с классическим синим цветом, поэтому брюки черного цвета также пользуются большим спросом. С классной рубашкой в полоску, свитером и яркими ботинками получается завершенный и яркий образ.

Джинсы с глубоким вырезом из темного денима

Джинсы темно-синего цвета станут модными в 2023 году. Темный оттенок синего, который иногда кажется почти черным, всегда выглядит шикарно, поэтому такие брюки идеально подходят для создания офисного образа.

Какие туфли лучше всего сочетаются с расклешенными брюками?

С брюками-клеш рекомендуется носить обувь на каблуке. Короткие сапоги, высокие ботильоны или кроссовки на платформе – идеальный вариант для интересного образа. Для работы выбираются мокасины или балетки. Дизайнеры рекомендуют делать акцент на обуви, поэтому она может обладать оригинальными и необычными расцветками, которые сразу привлекают внимание окружающих.

Таким образом, расклешенные джинсы снова стали очень модными и актуальными. С ними можно создавать необыкновенные и яркие образы, которые подходят для прогулки, свидания, работы или бизнес-встреч. Но важно подобрать для них качественную обувь на каблуке и привлекательный верх.