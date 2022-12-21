 

Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн, Ирина Розанова и другие гости премьеры фильма «Гром: Трудное детство»

21.12.2022, 14:30, Разное
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Накануне в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера приквела к блокбастеру «Майор Гром: Чумной доктор», который вышел на Кинопоиске и Netflix в прошлом году и стал одним из самых популярных фильмов по его итогам. На мероприятии присутствовало множество представителей шоу-бизнеса, кино, музыки и блоггинга: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн, Сергей Горошко, Александра Ремизова, Мила Ершова, Виктор Добронравов, Дмитрий Чеботарев, Елизавета Климова, Анастасия Красовская и другие, а также съемочная команда проекта — режиссер Олег Трофим, актеры Ирина Розанова, Сергей Марин, Кай Гетц, Даниил Воробьев и их коллеги.

Фильм  «Гром: Трудное детство» выйдет эксклюзивно на Кинопоиске 1 января 2023 года.  

Ольга СутуловаОлег ТрофимИрина РозановаМарк ЭйдельштейнSirotkinАнастасия КрасовскаяДаниил ВоробьевДмитрий ЧеботаревКай ГетцМила ЕршоваСергей ГорошкоСергей МаринВладислав ТиронМаргарита Мамун


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