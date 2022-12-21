“Я лучше буду ходить голой, чем носить на себе животных”: Алисия Сильверстоун снялась обнаженной для рекламы PETA

Накануне 46-летняя звезда “Бестолковых” Алисия Сильверстоун удивила поклонников, появившись в новой рекламе организации по защите прав животных PETA полностью обнаженной. Кампания продвигает экологичные веганские материалы, поэтому из одежды на актрисе можно заметить лишь ковбойские сапоги из искусственной кожи.

Если для того, чтобы вы заботились о животных, мне нужно раздеться, то я это сделаю, – говорит актриса в рекламном ролике. – Я никогда, никогда не раздеваюсь на телевидении или в кино,но я сделала это для PETA, потому что это очень важно для меня. Я бы предпочла ходить голой, чем носить на себе мертвых животных.

Это не первый раз, когда звезда раздевается ради дела, которое поддерживает. В 2019 году она снялась обнаженной в еще одной рекламе PETA, призывающей отказаться от натуральной шерсти. Отметим, что Сильверстоун стала веганом, отказалась от мяса и одежды животного происхождения в далеком 1999-м, когда актрисе был всего 21 год.

В июле этого года Алисию Сильверстоун резко раскритиковали в сети после того, как та призналась, что до сих пор спит рядом со своим 11-летним сыном.

Актриса наиболее известна ролями в фильмах “Бестолковые”, “Бэтмен и Робин”, “Взрыв из прошлого” и других, а также участием в нескольких видеоклипах рок-группы Aerosmith.

Алисия с сыном