Мнение: Поставки

Штаты передадут Украине в новом пакете помощи в том числе и систему Patriot. В Кремле уже высказывались на эту тему, называя это враждебным шагом со стороны США. Там отнеслись к высказыванию как обычно: без шока и трепета.

Patriot между тем – это действительно серьезно. Это интегральная система, связанная с системами обнаружения, и по всей видимости, как раз обнаружение целей станет неприятной «фишкой» для Кремля. Patriot способен сбивать в том числе и баллистические ракеты на начальном разгонном участке, для этого и нужна система, засекающая момент пуска и траекторию движения ракеты. Поэтому поставленные Patriot’ы, по всей видимости, будут работать с американскими самолетами АВАКС, и если то так, то возможно, что российские ракеты будут сбиваться непосредственно над российской территорией.

Коренное отличие Patriot’а от российских систем в том, что он интегрирован в общую информационную сеть, российские опираются на свои собственные автономные средства обнаружения. Это дает выигрыш во времени реакции и позволяет сбивать ракеты на самом уязвимом участке.

Изменит ли Patriot ситуацию – пока неизвестно. Однако уже есть пример, как современный класс вооружений сумел развернуть оперативную обстановку на фронте – речь идет о небезызвестных HIMARS и более «легких» аналогах, которые помимо своей точности также являются частью интегральной информационной системы.

При этом и Patriot, и HIMARS, и целый ряд других западных вооружений – далеко не новейшие и не самые современные. Но даже они позволяют серьезно менять баланс на поле боя.

Шойгу очень любил в своих докладах произносить число 80 процентов современных вооружений, поступивших в армию в ходе перевооружения, на которое было отпущено почти триллион долларов. Однако на практике ничего так и не было продемонстрировано. И более того – пришлось в спешном порядке закупать иранское вооружение, чтобы хоть как-то заткнуть дыру.

То есть, мало того, что триллион долларов ушел непонятно куда, так еще ничего толком и не было создано. Классический пример воровства на убытках.

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