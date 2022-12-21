“Приходится делить маму с чужим лысым дядей”: дочь приревновала Валерию к Пригожину

Валерия замужем уже в третий раз. С 2004 года она состоит в официальном – и счастливом! – браке с продюсером Иосифом Пригожиным. “Когда в жизни появился Иосиф, мне казалось, что дети легко его приняли (у певицы дочь и два сына от прошлых отношений – Прим. ред.), – признается певица. – А потом, когда они повзрослели, то стали рассказывать мне о своих детских переживаниях той поры”.

Оказалось, что дети певица очень переживали по поводу появления нового – постороннего – мужчины в доме. “Им казалось, что маму забирают, – пояснила Валерия. – Они меня ревновали, и это понятно: у человека есть мама, и вдруг пришел какой-то лысый дядя, с которым маму надо делить. Дочь поделилась этими своими страхами с няней через год после нашей совместной с Иосифом жизни. И я именно от няни узнала, что дочь переживает. Поговорила с ней, как со взрослой, сняла все вопросы и недопонимания. И, мне кажется, в ту пору ее отпустило. Просто я сказала: “Не бойся, что тебя будут любить меньше! Наоборот, ты получишь в два раза больше любви!”

При этом родной отец в воспитании детей, как призналась Валерия, никак не участвовал. “Никаких алиментов я не получала никогда”, – сообщила артистка. Которая, впрочем, по этому поводу вообще не переживает. “Я вообще забыла об этом человеке. и только журналисты мне о нем то и дело напоминают”, – улыбается Валерия.