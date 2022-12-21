 

“Россия потеряла кумира”: Никас Сафронов рассказал о смерти Юрия Антонова

21.12.2022, 14:02, Разное
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Народный артист России Юрий Антонов вышел на сцену с юного возраста. И вот уже почти 60 лет композитор, поэт и певец радует граждан своим творчеством. Произведения в исполнении маэстро стали настоящими хитами для миллионов людей. Несмотря на уважаемый возраст, музыкант не заканчивает карьеру. Однако периодически о нем всплывают фейки.

Так, Народный художник России Никас Сафронов некоторое время назад наткнулся на “страшную новость” о своем товарище. Он увидел на YouTube ролик о кончине певца. Мастер сразу же позвонил звезде эстрады, однако не смог дозвониться и, по его словам, начал нервничать.

Чтобы разобраться в ситуации, профессор решил обзвонить общих знакомых. Он рассказал им о смерти композитора, чтобы выяснить, соответствует ли новость из YouTube действительности. Однако и те начали волноваться за своего друга. К счастью, информация не подтвердилась.

“Спустя полдня выясняется, что Антонов жив-здоров и не подозревает, что с ним якобы произошло что-то страшное, и Россия потеряла кумира”,

– отметил Никас Сафронов в интервью РИА ФАН. К слову, жертвой недобропорядочных граждан стал не только Юрий Антонов. Подобные фейки всплывают о многих российских и зарубежных звездах, подвергая народ в шок.

По мнению художника, некоторые блогеры на YouTube не только делают кликбейтные заголовки и публикуют недостоверную или непроверенную информацию, но еще и рекламируют за деньги запрещенные вещи. Никас Сафронов уверен, что западный видеохостинг постепенно необходимо заменить на отечественный аналог с адекватным контентом.


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