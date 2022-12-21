Недолго музыка играла: вечному скандалисту Киркорову придется защищаться в суде

Народный артист России Филипп Киркоров с завидным постоянством становится героем, а точнее антигероем громких скандалов. Он буквально каждый год вливает в неопрятные истории, которые потом еще долго не сходят с первых полос СМИ. Интерес граждан к Королю отечественной эстрады, действительно, повышен.

Певец является одним из самых востребованных звезд в нашей стране и может стать украшением любого корпоратива. Очевидно, что и доходы у музыканта соответствующие. На честно заработанные он может покупать себе элитную недвижимость. Главное, чтобы у налоговой не было вопросов к доходам и расходам артиста.

Некоторое время назад Филипп Киркоров стал владельцем роскошного пентхауса в самом сердце Москвы. Двухэтажная недвижимость занимает площадь более пяти сотен квадратных метров. По данным Пятого канала, столичный “дворец” поп-короля может стоить порядка миллиарда рублей.

Купив пентхаус у президента Киргизии, певец получил возможность с президентским размахом наслаждаться прекрасными видами Арбата, но недолго музыка играла. Налоговая инспекция потребовала рассчитаться за недвижимость.

Теперь Филипп Киркоров будет защищаться в суде. Он уверен, что в ФНС допустили ошибку, объединив два пентхауса в один и посчитав общую кадастровую стоимость. Адвокат Александр Добровинский уверен, что уже на первом слушании удастся доказать правоту артиста.