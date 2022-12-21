 

Москвичам напомнили о запрете ношения ледоступов

21.12.2022, 13:33, Разное
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Власти Москвы выпустили напоминание для жителей столицы о запрете ношения ледоступов и прочих приспособлений для облегчения передвижения по льду, а также обуви с шипованной подошвой.

Мэрия подчеркнула, что коммунальные службы города работают круглосуточно и с каждым часом очищенных тротуаров становится всё больше. Ношение специализированной обуви может приводить к повреждению плитки или асфальта стальными, а иногда и победитовыми шипами.

– За порчу муниципального и городского имущества предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 7.17 КоАП РФ, – предупредили горожан.

За умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наступает уголовная ответственность, которая грозит штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

– Твёрдость металлов, из которых изготовлены шипы на специализированной экипировке для передвижения по льду, выше, чем у материалов, из которых изготавливается тротуарная плитка и асфальт, что приводит к постоянному разрушению последних. Каждый год фиксируется ущерб городской инфраструктуре, наши специалисты постоянно актуализируют список повреждённых участков. К сожалению, с наступлением весеннего сезона на некоторых улицах вновь придётся перекладывать плитку, – рассказал замглавы департамента городского хозяйства в правительстве Москвы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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