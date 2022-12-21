Пикси всегда была отличным выбором для женщин за 50: разновидности популярной стрижки, которые будут в тренде в 2023 году

Стрижка пикси давно находится на пике популярности, и это заслуженно, поскольку она имеет множество преимуществ. Основное заключается в том, что они подходят женщинам за 50, поскольку с возрастом волосы истончаются, а пикси визуально прибавляет объема. Также данная модель прически очень эффектно смотрится в разных ее вариациях, и в них мы разберемся в данной статье.

С боковой челкой

Очень стильная и женственная стрижка, которая не только помогает подчеркнуть красоту волос, но и эффективно моделирует форму лица. Благодаря асимметрии, лицо выглядит более утонченным, челка покрывает лоб и это помогает спрятать морщинки. Такая прическа также визуально увеличивает рост за счет объема на макушке.

С челкой, направленной к лицу

Челка не должна быть прямой и длинной, точнее, это не является необходимым условием. Все зависит от вашего вкуса и предпочтений, поэтому вы можете выбрать любую ее длину и форму. Плюсом станет то, что направленная к лицу челка прикроет морщинки на лбу, а слишком утонченное лицо будет казаться более широким, что приблизит его до идеальной формы.

Многослойная стрижка

Очень красивая и модная стрижка, которая идеально подойдет представительнице прекрасного пола за пятьдесят лет. Ее преимуществом является то, что оригинально уложенные пряди будут идеально смотреться на седых волосах. Это добавляет стрижке оригинальности, утонченности и шарма. А над уложенными прядями вам не надо долго трудиться, техника предусматривает то, что каждая волосинка займет свое законное место даже без длительной укладки.

С техникой балаяж

Классическое сочетание светлых и темных волос смотрится просто превосходно. Поэтому вы можете использовать разные техники окрашивания для того, чтобы создать красивые и стильные переливы от одного цвета к другому. В балаяже обычно используется не два, а больше оттенков, в том числе одним из них может быть седой цвет, поэтому вам не придется закрашивать седину, она только украсит вашу прическу.

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Светлое вдохновение

Вы можете отдать предпочтение блонду или использовать свой натуральный седой цвет. У некоторых женщин седина в этом возрасте является превалирующей, она практически равномерно распределяется по всем волосам. Если есть темные участки, их при желании можно окрасить для монохромности. Очень красивая, модная и омолаживающая стрижка, которая сделает вас необычайно привлекательной.

С андеркатом

Если вы хотите продемонстрировать свою экстравагантность и креативность, остановите свой выбор на писки с андеркатом. Выбритой можно сделать одну или две боковые стороны, также можно дополнительно обработать затылочную зону на выбранную вами высоту. Такая прическа смотрится стильно, она практична, поскольку не требует длительной укладки.

В розовых тонах

Если вы привыкли эпатировать, средний и старший возраст не должен стать помехов. Выберите оригинальный цвет, например, оттенки розового, сиреневого или клубничного и будете ловить на себе восхищенные взгляды окружающих.

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Платиновый писки и ассиметричной боковой челкой

Красота волос и стильность формы будет продемонстрирована на сто процентов, если вы остановите свой выбор на этом варианте. Прическа выглядит просто потрясающе, она является моделирующей и омолаживающей, за что стоит обратить на нее внимание.

Модные оттенки серого

Серый цвет сегодня находится в тренде, и у вас есть прекрасная возможность сочетать его с модной прической пикси. Выберите подходящую длину (можете остановить свой выбор на коротких или умеренно коротких волосах, которые прикрывают уши), форма также зависит от вашего вкуса, а также оттенок серого, который может колебаться от светлого до темного. Серый цвет визуально утончает лицо, отвлекает внимание от морщин в сочетании с пикси увеличивает рост (этому способствует наличие объема на макушке и его отсутствие на боковых зонах).