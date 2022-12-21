 

Мать Ким Кэттролл скончалась на 94-м году жизни

21.12.2022, 13:05, Разное
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Накануне 66-летняя Ким Кэттролл потеряла маму — об этом актриса с горечью сообщила в своих социальных сетях. Шейн Кэттролл ушла из жизни в 93 года. Похоже, женщина скончалась от естественных причин, но Ким не стала раскрывать подробности.

Шейн Кэттролл (1929-2022). Покойся с миром, мама , – написала она в посте с совместными фотографиями. 

 

Отметим, что свой 93-й день рождения мама Ким отметила в начале этого года. Тогда актриса поздравила родственницу, опубликовав совместные снимки с ней и своим бойфрендом Расселом Томасом. 

Кстати, недавно Ким Кэттролл появилась на премьере третьего сезона шоу Netflix “Эмили в Париже” в Нью-Йорке, чем спровоцировала слухи о том, что сыграет эпизодическую роль в новых сериях. А на днях на связь с прессой вышел создатель сериала и шоураннер “Секса в большом городе” Даррен Стар и прокомментировал возможное участие Ким в проекте. 

Ким с бойфрендом


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