Алисса Милано опубликовала селфи без макияжа в свой 50-й день рождения

19 декабря Алиссе Милано, лучше всего знакомой зрителям по роли Фиби в сериале “Зачарованные”, исполнилось 50 лет. По этому случаю актриса опубликовала в своем личном блоге селфи, на котором позирует дома без макияжа в фирменной футболке бейсбольного клуба “Нью-Йорк Янкис”. И, кажется, ее внешность неподвластна времени.

Это 50. Без фильтра. Никаких эффектов. Никакого мейка, – написала она под фото. – Я проведу этот день так же, как и каждый день. Я буду много двигаться, много любить, быть полезной и ждать благословения. Я счастлива быть здесь. Прямо здесь. Прямо сейчас. Впереди еще так много интересного! Спасибо за всю вашу поддержку и поздравления. Продолжаем.

В комментариях новым снимком актрисы восхитились звездные друзья и поклонники.

Черт возьми, у тебя все еще детское личико, красавица, – написала звезда сериала “Оранжевый — хит сезона” Тэрин Мэннинг.

Не уверен, что это справедливо по отношению к другим 50-летним, – пошутил один из фанатов.

Великолепно. Тебе не нужен макияж. Никогда больше не делай ”боевую раскраску”, – отметила другая поклонница.

Напомним, что Алисса Милано известна своей активной общественно-политической позицией. Например, в прошлом году полиция задержала ее во время демонстрации у Белого дома. Кстати, о том, как изменилась жизнь актеров культовых “Зачарованных” 24 года спустя, вы можете прочитать в отдельном материале.