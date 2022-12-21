Пескова спросили о захвате причастных к расстрелу пленных офицеров ВСУ
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Президент Владимир Путин получает от военных доклады о происходящем в зоне спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, затруднившись, впрочем, подтвердить достоверность информации о захвате в плен украинских военнослужащих, расстрелявших российских пленных.
«Я не знаю, насколько это достоверно», – передает ТАСС слова Пескова о публикациях в СМИ о двух захваченных в плен офицерах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая участвовала в расстреле российских военнопленных в Макеевке.
«Доклады идут по линии военных Верховному главнокомандующему», – подчеркнул Песков.
Ранее СМИ сообщили, что подозреваемые в причастности к расстрелу безоружных российских военнопленных под Макеевкой украинские штурмовики взяты в плен.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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