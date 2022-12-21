В Липецкой области решили целиком перестроить мост по нацпроекту

Переправу через реку Становая Ряса в городе Чаплыгин Липецкой области планируется капитально отремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Работы по ремонту уже начались, подрядчики построили и открыли временный мост для автомобилей, он расположился в нескольких кварталах от главного моста, сказал Артамонов, передает РИА «Новости».

Рядом с главной мостовой конструкцией появилась постоянная эстакада, на нее вынесли трубу напорной канализации. На данный момент заканчивается монтаж трубопровода на подходах к мосту.

Губернатор пояснил, что сотрудники предприятия полностью разберут мостовое полотно, пролеты, сопряжения, подпорки, заменят опоры и отстроят мост заново.

Ширина полос дороги увеличится после капитального ремонта, завершение ремонта планируется на осень 2023 года.

Глава региона подчеркнул, что этот мост – единственная переправа на другой берег в Чаплыгине, потому перед ремонтом провели такие большие подготовительные работы. Он указал, что связь между районами города во время ремонта нельзя нарушать или усложнять.

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