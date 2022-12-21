В Кремле прокомментировали продолжающиеся поставки боевого вооружения Киеву

Продолжающиеся поставки оружия Киеву усугубляют конфликт и не сулят ничего хорошего самой Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, таким образом, расширяется номенклатура поставляемого вооружения, что, в свою очередь, ведет к усугублению конфликта, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден во время визита Зеленского в Вашингтон собирается объявить о новом пакете военной помощи Украине примерно на 2 млрд долларов.

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