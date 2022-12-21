 

WION – для поддержания мира и стабильности — РФ и Китай проведут военные учения в Восточно-Китайском море

21.12.2022, 12:50, Разное
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Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в Восточно-Китайском море, пишет Wion. Со стороны РФ примет участие флагман Тихоокеанского флота с другими кораблями разных классов. Учения призваны укрепить сотрудничество двух стран для поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и пройдут с 21 по 27 декабря.


AP

Россия проведёт совместные учения с китайским ВМФ в Восточно-Китайском море. В понедельник Министерство обороны РФ объявило, что военно-морские учения пройдут с 21 по 27 декабря. Как отмечается, РФ направит флагман Тихоокеанского флота вместе с другими кораблями разных классов, а со стороны Китая ожидается участие двух эсминцев. Китайское правительство может отправить другие суда меньшего размера, однако подтверждения этому пока не поступало. В ходе учений обе страны также примут участие в совместных противолодочных манёврах и отработке пусков ракет, пишет Wion.

В правительстве РФ также заявили, что учения призваны «укрепить сотрудничество двух военно-морских сил для поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе». ВВС обеих стран недавно провели совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, напоминает Wion.

И Россия, и Китай выразили обеспокоенность по поводу растущего присутствия США в регионе, поэтому эти учения рассматриваются как совместная демонстрация военной мощи. В то время как Китай осудил США за вмешательство в тайваньский вопрос, РФ возмущена растущими отношениями США с Украиной, пишет Wion.

Ранее в этом году Китай направил более 2 тыс. военнослужащих и 300 боевых машин для участия в совместных учениях с Россией. Тогда Китай впервые отправил настолько крупную военную группировку на учения, к которым позже присоединились 21 боевой самолёт и три военных корабля в целях демонстрации своей доброй воли, напоминает Wion.


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