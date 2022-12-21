 

Apple может отменить или отложить выпуск iPhone SE 4 2024 года

21.12.2022, 12:10, Разное
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Аналитик корпорации Apple Минг-Чи Куо в обнарожовал свои прогнозы относительно iPhone SE 4 2024 года. Специалист уверен, что выпуск очередного поколения «яблочного» смартфона могут отложить или вовсе отменить.

Американская компания Apple каждый год выпускает на международный рынок новые модели своих смартфонов. Среди них есть и специальная версия iPhone SE, очередную модификацию которой в корпорации из Купертино намерены произвести в 2024 году. Однако эти планы могут остаться не реализованы, предполагают специалисты. Причиной этого может стать дороговизна производства полноэкранного дизайна iPhone SE 4, аналогичного iPhone Xr. Кроме того, ранее сообщалось, что новинку оснастят флагманским процессором Apple A15 либо A16 Bionic. При этом главный объектив основной камеры получит разрешение в 12 Мегапикселей.

Практика торговли смартфонами демонстрирует, что модели с менее высоким ценником, например iPhone SE 3 и iPhone 13 mini пользуются более высоким спросом у покупателей. Поэтому все инвестиции в iPhone SE 4 могут просто не окупить себя. Кроме того, как предполагает эксперт, в 2023 году мир ожидает экономический спад глобального масштаба, что тоже отразится на продажах мобильных устройств.

Если iPhone SE 4 поколения все же выведут на рынок, то в нем, скорее всего, будет ЖК- или OLED-экран диагональю в 6,1 дюйм. Вверху на дисплее в вырезе разместят селфи-камеру и ряд датчиков для полного функционала аппарата. Производство 5,4-дюймовых «яблочных» смартфонов было приостановлено после низких продаж предыдущих поколений. Сейчас Apple сосредоточилась на работе над флагманами, также не исключается переход на более дешевые комплектующие для SE-серии.


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