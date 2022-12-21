 

На одной из улиц Москвы поезд отрезал мужчине ноги

21.12.2022, 12:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На одной из улиц Москвы поезд сбил человека. Вследствие ЧП мужчине отрезало обе ноги.

СМИ Москвы и региона сообщают о произошедшей на одной из столичных улиц трагедии. В районе станции «Менделеевская» житель упал на железнодорожные рельсы. Вследствие этого на пострадавшего наехал движущийся состав, из-за чего он лишился обеих ног.

Инцидент произошел вчера на западе столицы, на данном участке находится место курсирования составов киевского направления. После чрезвычайного происшествия руководство железной дороги было вынуждено на время остановить движение поездов.

Как пишет целый ряд источников, пострадавшего экстренно подняли с ж/д путей, его жизни на данный момент ничего не угрожает. Сейчас ведется расследование произошедшей трагедии, после чего будут сделаны окончательные выводы относительно причин инцидента.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01.22 / В Москве в 2022 году построят девять школ-гигантов

30.04.22 / Guardian – Украина стала пешкой в борьбе британских политиков за власть

23.08.20 / Рептилии создали жизнь на Земле и проникли в тело человека

27.10.22 / Видео с бойцами ЧВК «Вагнер» на бахмутском асфальтовом заводе появилось в Сети

26.09.22 / 44-летняя Ольга Орлова рассказала, как протекает ее вторая беременность

19.08.20 / Российский космонавт заснял на видео вереницу НЛО, летящих ровно в ряд

25.11.22 / Россиянам сообщили об индексации пенсии с 1 января 2023 года

29.12.20 / “Убирайся, вонючий русский”

20.11.22 / Отбил жену у Крючкова и запретил дочке становиться актрисой: личная жизнь Михаила Ульянова

02.10.22 / Le Figaro – «разве не лицемерно?» — осуждавший Африку Евросоюз теперь сжигает даже больше угля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика