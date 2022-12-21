На одной из улиц Москвы поезд отрезал мужчине ноги

На одной из улиц Москвы поезд сбил человека. Вследствие ЧП мужчине отрезало обе ноги.

СМИ Москвы и региона сообщают о произошедшей на одной из столичных улиц трагедии. В районе станции «Менделеевская» житель упал на железнодорожные рельсы. Вследствие этого на пострадавшего наехал движущийся состав, из-за чего он лишился обеих ног.

Инцидент произошел вчера на западе столицы, на данном участке находится место курсирования составов киевского направления. После чрезвычайного происшествия руководство железной дороги было вынуждено на время остановить движение поездов.

Как пишет целый ряд источников, пострадавшего экстренно подняли с ж/д путей, его жизни на данный момент ничего не угрожает. Сейчас ведется расследование произошедшей трагедии, после чего будут сделаны окончательные выводы относительно причин инцидента.