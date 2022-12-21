 

В Совфеде посоветовали Rockstar даже не мечтать о прокатном удостоверении для GTA 6 в России, пока из игры не уберут насилие и криминал

21.12.2022, 11:33, Разное
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Сенатор Елизавета Мезенцева, возглавляющая Всероссийское движение «Родители за приличия», посоветовала американскому разработчику игр Rockstar Games даже и не мечтать о прокатном удостоверении для GTA 6 в России. Игру допустят в страну только при соблюдении ряда условий.

Член Совфеда напомнила, что предыдущие серии игр GTA уже не оправдали возложенных на них ожиданий: раз за разом обеспокоенные родители обнаруживали в них возможность стрелять в людей, угонять автомобили и торговать наркотиками, хотя ещё в 2006 году российские общественники впервые предупредили американских горе-разработчиков о недопустимости подобной деструктивной пропаганды.

– Почти два десятка лет эти игры в игротеках и на персональных компьютерах отравляют существование нашей молодёжи. Но этому пришёл конец, – обещает сенатор. – Прокатное удостоверение следующей GTA мы выдадим только при соблюдении трёх условий: исключения из игры насилия и даже намёков на криминал, сертификация её с точки зрения наших национальных интересов и отчисление 100% прибыли на нашем рынке в Фонд борьбы с компьютерными играми.

Сенатор не сослалась на законодательные акты, которые позволяют выдвигать подобные требования, но пообещала, что к моменту релиза они будут разработаны и вступят в силу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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