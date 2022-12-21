Количество американских выпускников оказывается важнее качества их образования

Университеты штата Канзас могут скоро отменить требование о проведении выпускных экзаменов по алгебре, потому что очень многие студенты на них проваливаются. Как пишет автор American Thinker, если количество американских выпускников оказывается важнее качества их образования, то почему бы не оставить в программе «одни гендерные курсы и искусство плетения корзин под водой?».



AP

Университеты штата Канзас могут скоро отменить требование о проведении выпускных экзаменов по алгебре. Как пишет American Thinker, очень многие студенты жалуются, что не могут их сдать.

«Каждый третий студент колледжа в штате Канзас не сдаёт с первого раза алгебру. Некоторым это удаётся спустя несколько попыток. Остальные приходят в такое отчаяние, что вообще бросают учёбу. А это негативно отражается на проценте дошедших до финиша выпускников», — недавно сообщило Радио Канзаса.

Как утверждалось в сообщении, канзасский попечительский совет был вынужден рассмотреть альтернативные требования в рамках так называемой вариативной программы по математике. Член попечительского совета Уинт Уинтер заявил, что новая программа очень важна как средство борьбы с сокращением числа выпускников.

«Мы должны знать все препятствия, все причины, по которым студенты уходят, по которым они не доходят до выпуска. Поэтому я призываю искать пути, искать диапазон, который позволит нам двигаться вперёд», — заявил Уинтер.

Как пишет автор материала, если процент выпускников важнее того, чему учат студентов, почему бы не оставить в программе «одни гендерные курсы и искусство плетения корзин под водой?».

«Неужели сегодняшний студент и будущий учёный не в силах справиться с алгеброй? В мои дни многие из нас изучали алгебру по программе повышенной трудности, причём в старших классах школы, а не в вузе. Полученные по ней оценки часто помогали поступить в колледж по выбору. Если высшая математика, геометрия и даже алгебра слишком трудны для поступающих в «бастионы высшего образования» сегодня, то может быть, школы включат в свои вариативные программы сложение и вычитание, исходя из того, что именно это поможет отыскать «диапазон»?» — пишет автор статьи.

По его мнению, повышенное внимание вузов к количеству студентов в ущерб содержанию и целям обучения сродни деятельности христианских церквей, которые отказываются от традиционного учения ради того, чтобы «усадить на церковную скамью как можно больше задниц, и наплевать, насколько эти люди безнравственны и далеки от веры». Поэтому в храмы сегодня приходят трансвеститы, «метущие оборками своих платьев пол и ведущие занятия в воскресных школах».

«Из чего состоит сегодня учебная программа в вузе? Из классики? Мимо. Западная цивилизация, каноническая литература? Ха, это же расизм, сексизм, трансфобия! Химия? Слишком сложно. Ораторское искусство? Зачем оно нужно. Дебаты? Слишком провокационно. Инженерное дело? Это же поле деятельности сторонников превосходства белой расы! Английская литература? Вы чего, она же воняет мертвечиной мужской белой патриархальности! Бизнес? Только в том случае, если все занятия антикапиталистические и антирасистские. Анализ постмодернистской, междисциплинарной, небинарной, признающей открытые отношения и поддерживающей сообщество чернокожих, коренных народов и цветных граждан поэзии, проводимый через призму лесбиянства? О, да, детка! Вот что нам надо! Вот куда надо идти! За это вы и платите по 50 тысяч баксов в год, отправляя детей на учёбу. Оно того стоит, разве нет? Ну и что, если ваш ребенок не может отличить постоянную величину от переменной? Кому какое дело, что дети не понимают алгебраические выражения? Главное, они в состоянии изложить, какая у них гендерная идентичность», — заключает автор American Thinker.