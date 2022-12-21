Власти Нью-Йорка учредили должность «царя крыс» для борьбы с грызунами, атакующими американский мегаполис

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подписал за последние месяцы уже четыре законопроекта, ориентированных на борьбу с крысами, которые заметно расплодились в городе за период карантина во время пандемии COVID-19. В частности, городские власти предпринимают усилия по реформированию системы сбора мусора и намерены назначить специального эксперта, отвечающего за массовое уничтожение грызунов, пишет The Guardian.



AP

Разросшаяся популяция крыс в Нью-Йорке уже стала «чем-то вроде навязчивой идеи» для мэра этого города Эрика Адамса, который 1 января 2023 года отметит свой первый год работы на этом посту, пишет The Guardian. Два месяца назад он изложил свой трёхэтапный план по превращению Нью-Йорка в «пригодный для жизни город», в котором фигурирует и этот важный пункт: «Борьба с преступностью, борьба с неравенством — и борьба с крысами», — подчеркнул Адамс.

«Зацикленность Адамса на крысах примечательна», — говорится в статье. По статистике, во время публичных пресс-конференций с середины октября по настоящее время мэр Нью-Йорка произнёс это слово более 80 раз, а также подписал уже четыре законопроекта, ориентированных на борьбу с грызунами. В частности, они предполагают создание в городе «зон защиты от крыс», а также предписывают выбрасывать мусор в то время, когда крысы не могут полакомиться, и использовать специальные «безопасные контейнеры».

В то же время количество жалоб со стороны жителей на крыс выросло на 49% и превысило 39 тыс. в течение 2022 года, сообщается в статье. В мае 2020 года, через несколько месяцев после начала пандемии COVID-19, Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также предупредили о «необычном или агрессивном» поведении американских крыс, которые из-за массовой изоляции людей оказались не в состоянии находить себе привычное пропитание в виде ресторанных отходов и уличного мусора.

Но поскольку человеческая деятельность практически вернулась к почти нормальному состоянию, то «территориальные завоевания общественного пространства», которые крысы смогли осуществить за период отсутствия людей на улицах, теперь вызывают озабоченность. «Всё больше людей посещают парки Нью-Йорка, и во многих городах организуются обеды на открытом воздухе», — рассказала в этой связи Мира Джоши, заместитель мэра Нью-Йорка.

«В Нью-Йорке, как и во многих крупных городах по всей стране, количество жалоб на появление крыс после пандемии COVID-19 резко возросло. Во время распространения COVID-19, когда люди не занимали общественные места, крысы начали выбираться наружу и занимать более значительную часть городского пейзажа», — пояснила она.



Власти города считают, что популяция крыс значительно увеличилась, однако эти оценки основаны на росте количества поступающих жалоб — в то время как реальное общее соотношение крыс и людей трудно измерить с точностью, подчёркивается в статье: «Это неточная наука, и инспекторы по борьбе с крысами надеются её усовершенствовать».

Например, исследование в 1949 году выявило, что в Нью-Йорке на одну крысу приходится около 36 человек. В 1950-х годах эта оценка уже была увеличена до соотношения один к одному, а затем снова упала примерно до четырёх человек на одну крысу — что говорит о том, что в городе обитает сейчас около 2 миллионов крыс, поясняет The Guardian.

«Мы не можем знать этого наверняка, потому что не можем провести перепись крыс, однако всё указывает на то, что их количество увеличилось», — считает Джоши. Одним из нововведений, которые город планирует внедрить для анализа и борьбы с грызунами, являются специальные «датчики крыс», размещённые на уровне земли, которые помогут определять масштабы крысиной активности.



Борьба с крысами идёт параллельно с усилиями новых городских властей по реформированию системы сбора мусора, сообщается в статье. Город недавно нанял консалтинговую фирму McKinsey & Co для изучения и разработки программы по контейнеризации мусора. Часть проблемы, по словам Джоши, заключается в том, что усилиям администрации по организации вывоза мусора препятствуют действия некоторых жителей Нью-Йорка, которые паркуют машины в неположенных местах из-за того, что свободных парковок в городе остаётся всё меньше.



Другой важный фактор заключается в том, что Нью-Йорк просто стал более густонаселённым, поясняется в статье: за последнее десятилетие число его жителей выросло примерно на полмиллиона человек. В результате увеличились также поставки еды из ресторанов и объём связанной с этим упаковки. Город сейчас производит примерно на 375 тонн мусора в день больше, чем было ещё пять лет назад — но при этом меньше мусора отправляется на переработку.

Чтобы вплотную заняться решением проблемы грызунов, власти Нью-Йорка в прошлом месяце даже опубликовали специальную вакансию в поиске нового «директора по борьбе с грызунами», напоминает The Guardian, должность которого жители Нью-Йорка вскоре переименовали в «крысиного царя». Этот специалист, который должен будет работать под руководством мэра Адамса и его заместителя по операциям Джоши, сможет получать оклад в размере от $120 тыс. до $170 тыс.

В требованиях к кандидату указано, что для борьбы с популяцией крыс в Нью-Йорке нужен человек, который имеет «сильную мотивацию и немного кровожаден», а также обладает «выносливостью и сценическим мастерством», чувством юмора и «общей аурой крутизны», чтобы справиться с этой сложной миссией, сообщается в статье.



«У вас есть всё необходимое, чтобы совершить невозможное? Смертельная ярость в отношении паразитов? Опыт работы в городском планировании, управлении проектами или в правительстве? И самое главное, драйв, решительность и инстинкт убийцы, необходимые для борьбы с настоящим врагом — безжалостной крысиной популяцией Нью-Йорка?» — говорится в этом объявлении о вакансии.

Некоторые критики в этой связи выразили беспокойство по поводу акцента лишь на уничтожении грызунов, заявляя, что проблема кроется скорее в поведении людей, а крысы лишь с энтузиазмом пользуются несоблюдением стандартов гигиены. Однако Джоши пояснила, что «крысиный царь», которого они ищут, не обязательно должен быть жестоким истребителем животных: «Это должен быть кто-то, кто демонстрирует лидерские качества, имеет высокую мотивацию и мыслит открыто», — рассказала она.

Тем не менее мэр Адамс полон решимости найти способы выполнить свой план. «Я потратил 6800 долларов, и теперь каждый житель Нью-Йорка знает, что я ненавижу крыс и хочу убить их, чтобы избавиться от крыс в городе», — заявил он журналистам на прошлой неделе. «Я ненавижу крыс. И мы собираемся убить некоторых крыс», — также подчеркнул Адамс на недавней пресс-конференции в отделе санитарии. В ответ уполномоченный по вопросам санитарии Джессика Тиш возразила: «Крысы не управляют этим городом. Это делаем мы», — говорится в статье.

Заместитель мэра также признаёт, что эта задача остаётся для городских властей в списке приоритетных. «Любой, кто слышал нашего мэра, видел нашего мэра, видел видео с нашим мэром, знает о том, что он испытывает особую ненависть к крысам и не скрывает этого», — пояснила Джоши. «Это имеет высокий приоритет не только потому, что мэр на этом сосредоточен, но и поскольку оказывает широкое влияние на качество жизни всего города», — заключила она.