Мнение: Зеленский полетел в США…
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На вершине ТОПа новстей Дзена – информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский полетел в США, где встретится с американским лидером Джо Байденом для обсуждения нового пакета военной помощи, который будет включать комплексы Patriot.
Казалось бы, где Украина с США и главы этих государств, а где Россия. Зачем россиянам информация о президентах других стран? Почему эта новость оказалась на вершине ТОПа?
Или главное в этой новости не сами главы Украины и США, а обсуждение поставок на Украину комплексов Patriot? А это уже касается и России? Потому что это те самые комплексы, про которые зампред Совбеза России Дмитрий Медведев еще 29 ноября предупредил:
отсюда
Фотография президентов Украины и США отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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