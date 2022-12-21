Мнение: Зеленский полетел в США…

На вершине ТОПа новстей Дзена – информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский полетел в США, где встретится с американским лидером Джо Байденом для обсуждения нового пакета военной помощи, который будет включать комплексы Patriot.

Казалось бы, где Украина с США и главы этих государств, а где Россия. Зачем россиянам информация о президентах других стран? Почему эта новость оказалась на вершине ТОПа?

Или главное в этой новости не сами главы Украины и США, а обсуждение поставок на Украину комплексов Patriot? А это уже касается и России? Потому что это те самые комплексы, про которые зампред Совбеза России Дмитрий Медведев еще 29 ноября предупредил:



отсюда

Фотография президентов Украины и США отсюда

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