 

Мнение: Зеленский полетел в США…

21.12.2022, 11:20, Разное
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На вершине ТОПа новстей Дзена – информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский полетел в США, где встретится с американским лидером Джо Байденом для обсуждения нового пакета военной помощи, который будет включать комплексы Patriot.

Казалось бы,  где Украина с США  и главы этих государств, а где Россия. Зачем россиянам информация о президентах других стран? Почему эта новость оказалась на вершине ТОПа?

Или главное в этой новости не сами главы Украины и США, а обсуждение поставок на Украину комплексов Patriot?  А это уже касается и России? Потому что это те самые комплексы, про которые зампред Совбеза России Дмитрий Медведев еще 29 ноября предупредил:


отсюда

Фотография президентов Украины и США отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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