Одежда с пайетками будет главным нарядом в новогоднюю ночь 2023: как и с чем ее сочетать, чтобы не затмить собой елку

Одежда с пайетками сейчас в моде. Она выглядит очень эффектно и празднично. Это идеальный наряд для новогодней ночи 2023. Однако такие вещи нужно уметь правильно комбинировать с другим предметами гардероба, иначе избыток блеска будет выглядеть кричаще и перегружать образ. В статье мы расскажем, как и с чем сочетать одежду с пайетками, чтобы не затмить собой новогоднюю елку.

С вязаным свитером

Многим женщинам сочетание свитера и одежды с пайетками кажется странным. Однако вязаная вещь смягчает общий эффект. Ваш образ станет более элегантным и менее вычурным.

Вы можете надеть вязаный свитер поверх платья с пайетками. Также его можно сочетать с блестящей юбкой.

Следует отдавать предпочтение ярким свитерам, например, красным, фиолетовым или бирюзовым. Насыщенные оттенки помогут вам создать праздничный образ.

С брюками

Блузка с пайетками и классические черные брюки – нарядное и элегантное сочетание. Такая комбинация позволит вам избежать чрезмерно броского вида. Сдержанный и матовый низ поможет вам уравновесить впечатление от блестящего верха.

С классическими джинсами

Если вам нравится непринужденный стиль, то сочетайте блестящую блузку с винтажными классическими джинсами. Вещь из денима немного приглушит блеск. Такой ансамбль будет выглядеть по-молодежному, но в то же время празднично и элегантно. Добавьте в свой новогодний образ крупные серьги серебристого оттенка.

С бархатными брюками

Если вам не нравится чрезмерное количество блесток, то выбирайте одежду с отдельными деталями из пайеток. Это может быть блузка или свитер с блестящим декором.

Такие вещи гармонично сочетаются с бархатными брюками. Нижнюю часть ансамбля следует подбирать под цвет блестящего узора.

В отличие от обычных тканей для брюк, бархат отличается умеренным блеском. Он будет гармонировать с декором из пайеток, но не создаст избыточного сияния. Вы может дополнить свой образ замшевой или бархатной сумочкой.

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С вещами, украшенными крупными пайетками

На фото ниже вы видите комбинацию из двух вещей с пайетками. В данном случае такое сочетание не выглядит избыточным или кричащим. Чтобы такой ансамбль был гармоничным, нужно учитывать расположение и размер декора.

Здесь сочетаются мелкие пайетки с крупными. В верхней части блестки расположены редко, а внизу – часто. Это вносит разнообразие в ансамбль и не создает избыточности.

Такая комбинация подходит для черных вещей, особенно из кожи или латекса. Подобную идею лучше не использовать для более яркой одежды, так как это будет выглядеть слишком броско.

С остромодными джинсами

Если вам по душе экстравагантный стиль, то скомбинируйте блестящую блузку с остромодными “рваными” джинсами. Это создает контраст и смягчит эффект от сияющего декора.

У вас получится смелый и оригинальный образ. Дополните его парой элегантных туфель на высоком каблуке.

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Приглушенный цвет и простые аксессуары

Если вы решили приобрести к Новому году платье с пайетками, то обратите внимание на его общий фон. Избегайте вещей ярких и насыщенных оттенков. Они придадут вашему облику вид “новогодней елки”.

Отдавайте предпочтение платьям приглушенных оттенков. Подбирайте простые аксессуары в тон наряда. Это сделает ваш образ элегантным и сдержанным.

С чем носить блестящий блейзер

Блейзер с пайетками – праздничная вещь в классическом стиле. Она подходит как для корпоративного праздника на работе, так и для новогодней ночи в гостях или кругу семьи.

Вы можете сочетать блестящий блейзер с белым атласным топом и джинсами. Ваш новогодний образ будет идеальным, если вы дополните его прической с легкими волнами.

Заключение

Если вам нравится одежда с пайетками, то добавляйте в свой образ минимальное количество блестящих вещей и деталей. Старайтесь, чтобы другие элементы вашего образа были более сдержанными и лаконичными.