 

Старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур впервые станет мамой

21.12.2022, 10:15, Разное
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Накануне 34-летняя актриса Румер Уиллис сообщила подписчикам важную новость — они с бойфрендом-музыкантом Дереком Ричардом Томасом впервые станут родителями. Девушка выложила в своем личном блоге несколько совместных селфи с возлюбленным, на которых отчетливо видно ее подросший живот. Мать Румер, актриса Деми Мур, сделала репост записи дочери и поделилась радостью с фанатами. 

Вступаю в горячую, чокнутую и волнительную эру бабушки, – написала она.

Люблю тебя, мама, – ответила Румер в комментариях.

Отметим, что о романе Румер Уиллис и и фронтмена группы Vista Kicks Дерека Ричарда Томаса стало известно в ноябре. Тогда Румер впервые опубликовала совместные романтические снимки. Впрочем, слухи об их отношениях ходили еще в мае, когда девушка назвала возлюбленного одним из “самых талантливых певцов и авторов песен, которых она когда-либо слышала”.

На прошлой неделе в преддверии новогодних праздников Деми Мур поделилась семейными снимками, на которых запечатлена вместе с экс-супругом Брюсом Уиллисом, его нынешней женой Эммой Хеминг Уиллис и детьми. Напомним, что помимо Румер у Мур и Уиллиса еще две общих дочери —31-летняя Скаут и 28-летняя Талула.


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