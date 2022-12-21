Венгрия призывает Европу проанализировать последствия антироссийских санкций

Санкции имеют смысл, если они не вредят Европе больше, чем России, — такого мнения придерживается правительство Венгрии. Как пишет EurActiv, Венгрия призвала Еврокомиссию тщательно проанализировать последствия антироссийских санкций. На прошлой неделе Венгрия также заблокировала включение трёх российских чиновников в санкционный список ЕС, пояснив, что такой шаг был бы неприемлем с точки зрения энергетической безопасности страны, нуждающейся в российских энергоресурсах.



AP

«Санкции рациональны, если они вредят РФ больше, чем Европе», однако они не должны вводиться в автоматическом режиме, заявил в интервью EurActiv после саммита ЕС Балаш Орбан, как уточняет издание, не имеющий отношения к венгерскому премьеру Виктору Орбану.

«Лидеры ЕС должны сесть за стол переговоров, а Европейская комиссия — подготовить анализ последствий санкций», — добавил он.

На прошлой неделе государства — члены ЕС практически в последний момент приняли компромиссный девятый пакет санкций в отношении России, который был назван самым слабым из всех, принятых до сих пор, отмечает EurActiv.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее призвал ЕС отменить все санкции против России, а его официальные представители, освещая эту тему, ссылались на зависимость Венгрии от российских энергоносителей и тем самым объясняли необходимость поддерживать более тесные связи с Москвой.

Результаты проходящего сейчас национального опроса, вызывающего много споров, ожидаются в январе, подтвердил старший помощник Орбана. Как поясняет издание, в ходе этой акции власти Венгрии спрашивают граждан, согласны ли они с тем, что правительство выступает против санкций ЕС, введённых в отношении РФ в связи с началом военной спецоперации на Украине.

«Прежде чем мы согласуем десятый или одиннадцатый пакет, мы должны сесть и серьёзно обсудить последствия санкций», — призывает Балаш Орбан. Он также добавил, что это должно быть сделано к следующему саммиту ЕС.

Ожидается, что в начале февраля лидеры ЕС вновь соберутся на внеочередной саммит ЕС в Брюсселе, чтобы обсудить миграцию в свете резкого роста числа лиц, ищущих убежища, и желания найти решение в масштабах всего ЕС.

«Энергетика для нас — запретная зона», — заявил главный советник Орбана, добавив, что Венгрия будет добиваться дальнейших отступлений в тех областях, где «санкции вредят Европе больше, чем России».

На прошлой неделе Венгрия также заблокировала включение трёх российских чиновников в санкционный список ЕС в связи с началом российской военной спецоперации на Украине, включая министра энергетики страны, напоминает EurActiv.

Отвечая на вопрос об основаниях для такого решения, главный советник Орбана сказал, что это было бы «просто неприемлемо с точки зрения энергетической безопасности Венгрии»: «Мы ведём с ним переговоры по венгерской энергетике, так как же мы можем включить его в санкционный список?»

Как отмечает издание, спецоперация РФ на Украине заставила польское и венгерское правительства, которые ранее являлись близкими союзниками, пойти разными путями. Варшава выступила в качестве одного из самых сильных партнёров и защитников Киева и часто критиковала стремление Будапешта поддерживать хорошие отношения с Москвой, а также его несогласие с некоторыми санкциями ЕС.

«После начала военных действий наступил период охлаждения, но мы вкладываем много сил в восстановление сотрудничества», — заявил Балаш Орбан, отвечая на вопрос о разочаровании со стороны Польши.

Премьер-министры стран Вышеградской четвёрки — Польши, Чехии, Словакии и Венгрии — встретились в прошлом месяце, чтобы подчеркнуть общие связи на фоне трений, возникших в региональном блоке из-за отношения Венгрии к боевым действиям на Украине, напоминает EurActiv.

Между тем цель Вышеградской четвёрки — представлять Центральную Европу — не изменилась, считает главный советник венгерского премьера Виктора Орбана.