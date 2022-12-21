 

Учения с Южной Кореей показывают готовность США защищать Сеул даже с помощью ядерного оружия

21.12.2022, 10:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На фоне ракетных испытаний Северной Кореи свою мощь в регионе решили продемонстрировать США, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Для этого Вашингтон отправил на совместные учения с Южной Кореей бомбардировщики В-52, способные переносить ядерный заряд, а также истребители, оснащённые технологией стелс. Тем самым США демонстрируют приверженность соглашению о защите Южной Кореи всеми доступными средствами, включая ядерные, заявили в Министерстве обороны в Сеуле.


AP

Северная Корея продолжает свои ракетные испытания, РФ и Китай объявили о совместных учениях у берегов Тайваня и Японии — а теперь и США «наращивают мускулы» в регионе, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Как пишет издание, Вашингтон направил на учения вблизи Корейского полуострова способные переносить ядерный заряд бомбардировщики и современные самолёты, оснащённые технологией стелс.

Отправка американских бомбардировщиков B-52 и стелс-истребителей F-22 для совместных учений с южнокорейскими военными самолётами является частью соглашения о защите Южной Кореи всеми доступными средствами, включая ядерные, заявляет Министерство обороны Южной Кореи.

Учения, в которых, как сообщается, также приняли участие истребители F-35 и F-15 из Южной Кореи, прошли над водами к юго-западу от острова Чеджу. Американские истребители F-22 были размещены в Южной Корее впервые за четыре года и должны участвовать в совместных упражнениях с южнокорейскими силами ещё в течение недели, говорится в сообщении южнокорейского министерства.

Как отмечает Der Spiegel, учения проходили на фоне продолжающихся ракетных испытаний Северной Кореи. В этом году Северная Корея провела многочисленные испытания способных переносить ядерный заряд ракет, причём два из них состоялись в прошедшее воскресенье. Пхеньян сообщил об успешном проведении испытаний: разработка спутника наблюдения за Землёй для военных целей, как говорят, удалась.

Северная Корея уже запустила рекордное количество ракет в этом году. Считается, что это реакция на предыдущие военные учения США и Южной Кореи. Существует опасение, что Северная Корея ответит на последние авиационные учения новыми ракетными испытаниями.

Совсем недавно страна также агрессивно отреагировала на заявление Японии о намерении перевооружить свою армию. В связи с угрозами со стороны Северной Кореи и Китая Япония объявила о введении новой стратегии национальной безопасности и планах удвоить свой оборонный бюджет, напоминает немецкий журнал Der Spiegel.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04.21 / Легкий ужин: зеленый салат цезарь с цукини и миндалем

22.09.22 / Названые самые большие квартиры в Москве

12.02.22 / Правда, Трамп впадал в экстаз, засоряя унитаз?

28.10.22 / “Люблю”: жена сбежавшего внука Пугачевой нашла ему замену после подлой измены

07.10.20 / Опасные игры с потусторонним миром

04.03.21 / Роскомнадзор признал экстремистской сказку о Забаве Путятишне

05.07.20 / Политолог: Когда умер падишах, избрали нового, и все осталось точно таким же

04.07.22 / Копия Примадонны: Всплыли фото тайного ребенка Пугачевой

10.11.22 / Театр Ермоловой дает уникальную возможность поставить собственный спектакль

08.09.20 / Сторонники теории плоской Земли поплыли искать край света и были арестованы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика