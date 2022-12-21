Учения с Южной Кореей показывают готовность США защищать Сеул даже с помощью ядерного оружия

На фоне ракетных испытаний Северной Кореи свою мощь в регионе решили продемонстрировать США, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Для этого Вашингтон отправил на совместные учения с Южной Кореей бомбардировщики В-52, способные переносить ядерный заряд, а также истребители, оснащённые технологией стелс. Тем самым США демонстрируют приверженность соглашению о защите Южной Кореи всеми доступными средствами, включая ядерные, заявили в Министерстве обороны в Сеуле.



AP

Северная Корея продолжает свои ракетные испытания, РФ и Китай объявили о совместных учениях у берегов Тайваня и Японии — а теперь и США «наращивают мускулы» в регионе, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Как пишет издание, Вашингтон направил на учения вблизи Корейского полуострова способные переносить ядерный заряд бомбардировщики и современные самолёты, оснащённые технологией стелс.

Отправка американских бомбардировщиков B-52 и стелс-истребителей F-22 для совместных учений с южнокорейскими военными самолётами является частью соглашения о защите Южной Кореи всеми доступными средствами, включая ядерные, заявляет Министерство обороны Южной Кореи.

Учения, в которых, как сообщается, также приняли участие истребители F-35 и F-15 из Южной Кореи, прошли над водами к юго-западу от острова Чеджу. Американские истребители F-22 были размещены в Южной Корее впервые за четыре года и должны участвовать в совместных упражнениях с южнокорейскими силами ещё в течение недели, говорится в сообщении южнокорейского министерства.

Как отмечает Der Spiegel, учения проходили на фоне продолжающихся ракетных испытаний Северной Кореи. В этом году Северная Корея провела многочисленные испытания способных переносить ядерный заряд ракет, причём два из них состоялись в прошедшее воскресенье. Пхеньян сообщил об успешном проведении испытаний: разработка спутника наблюдения за Землёй для военных целей, как говорят, удалась.

Северная Корея уже запустила рекордное количество ракет в этом году. Считается, что это реакция на предыдущие военные учения США и Южной Кореи. Существует опасение, что Северная Корея ответит на последние авиационные учения новыми ракетными испытаниями.

Совсем недавно страна также агрессивно отреагировала на заявление Японии о намерении перевооружить свою армию. В связи с угрозами со стороны Северной Кореи и Китая Япония объявила о введении новой стратегии национальной безопасности и планах удвоить свой оборонный бюджет, напоминает немецкий журнал Der Spiegel.