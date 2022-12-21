 

«Вопрос порешали» – лидеры мировых конфессий договорились перенести конец света с 22 декабря 2022 года

21.12.2022, 9:33, Разное
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В Риме завершил работу внеочередной съезд представителей мировых религий, в котором приняли участие духовные лидеры буддизма, ислама, христианства, иудаизма и индуизма.

По итогам мероприятия единогласно была принята декларация о переносе конца света, который должен был состояться 22 декабря 2022 года.

– Мы приняли решение отложить Апокалипсис минимум до 2024 года, когда мы с коллегами соберёмся в следующий раз. Одним словом, вопрос порешали, – рассказал журналистам представитель Католической церкви.

После публикации сообщения о переносе конца света мировые фондовые индексы резко выросли – американский Dow Jones подскочил на 2115 пунктов, а европейский STOXX Europe 600 прибавил около 16%.

Лидеры крупнейших стран сообщили, что в ближайшее время скорректируют свои планы в связи с новой датой Апокалипсиса.

– Мы моделировали свои действия исходя из того, что 22 декабря 2022 года человечество погибнет. Теперь нам срочно понадобится подготовить новую стратегию, – сказал конгрессменам США Джо Байден.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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