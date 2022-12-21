NYT – Пентагон помогает Украине отражать российские кибератаки

Пентагон оказывал Украине поддержку в отражении российских кибератак, пишет американская газета The New York Times. Содействие национальных сил кибербезопасности США и ежедневные консультации помогли Киеву обнаружить тысячи потенциально взломанных украинских компьютерных сетей. При этом командующий подразделением генерал-майор Джон Хартман уверен, что речь идёт о действиях хакеров-активистов, не имеющих отношения к российскому правительству.



AP

Национальные кибернетические силы Пентагона оказывают поддержку в цифровой обороне Украины, проводя ежедневные консультации, и это сотрудничество помогло обнаружить тысячи потенциально взломанных украинских компьютерных сетей, заявил в понедельник один из ведущих американских командующих в сфере кибернетики, согласно сообщению американской газеты The New York Times.

Соединённые Штаты направили на Украину команду из почти 40 человек, чтобы помочь стране укрепить свою оборону до того, как все американские войска были выведены из страны перед началом российской спецоперации.

Однако по заявлению генерал-майора Джона Хартмана, командующего силами кибернетической безопасности, США продолжали проводить операции внутри страны, чтобы помочь Украине и остановить российских хакеров.

Кибернетические национальные силы были созданы в 2012 году как часть Киберкомандования США — кибернетической военной организации страны, штаб-квартира которой находится в комплексе Агентства национальной безопасности в Форт-Миде, штат Мэриленд. В состав подразделения входят 2 тыс. военнослужащих, объединённых в 39 команд, которым поручено укреплять оборону союзников, останавливать российских хакеров, защищать американские выборы и проводить другие операции.

В понедельник американские военные повысили статус подразделения до войск объединённого командования — символический шаг, который в конечном итоге может помочь набрать больше специалистов в вооружённые силы и дольше удерживать их на месте, отмечает The New York Times. Идея заключается в том, чтобы сделать миссию сил кибернетической безопасности эквивалентом Объединённого командования специальных операций, которое контролирует элитные американские команды охотников-убийц, отмечает издание.

«Мы действительно хотим создать Объединённое командование специальных операций в сфере киберкомандования, чтобы решать самые сложные задачи, стоящие перед страной», — подчеркнул генерал Хартман.

Вооружённый конфликт на Украине стал первой в мире продолжительной битвой в киберпространстве между двумя высокоразвитыми объединениями вооружённых сил. РФ с трудом удаётся прорвать цифровую оборону Украины или добиться устойчивых боевых успехов от своего кибероружия, считает издание. Хотя американские официальные лица ожидали, что РФ попытается вывести из строя электросети Украины с помощью комбинации беспилотников, ракет и кибератак, только физические атаки нанесли долгосрочный ущерб.

На данный момент Россия, похоже, удерживается от прямых кибератак на США или НАТО, предполагает The New York Times. Хотя российские хакеры-активисты, слабо контролируемые Москвой, могут попытаться атаковать США, российское правительство не принимало «сознательного решения» атаковать НАТО, уверен генерал Хартман.

Тем не менее Национальные силы кибернетической миссии разместили свои группы по всей Европе и работают там над укреплением защиты компьютерных сетей. На сегодняшний день силы 38 раз направлялись в 21 страну, где проводили операции по укреплению компьютерных сетей, пишет The New York Times.