Bloomberg – будут продавать в Азию — потолок цен на газ грозит Европе усилением энергетического кризиса

Установленный Европой потолок цен на природный газ грозит сокращением поставок топлива и усилением энергетического кризиса в регионе, пишет Bloomberg. По мнению экспертов, ограничение спроса может привести к дефициту предложения. При более выгодных ценах может появиться риск того, что экспортёры СПГ будут отправлять энергоносители в Азию.



AP

Стремление Европы ограничить цены на природный газ грозит сокращением поставок энергоносителей в регион и усилением энергетического кризиса. На этой неделе европейские государства договорились о введении потолка цен на газ, положив конец многомесячным спорам о том, стоит ли вмешиваться в энергетический сектор. Однако хотя этот механизм может помочь предотвратить резкие колебания цен, он также может сделать Европу уязвимой, способствуя нехватке поставок и усилению конкуренции со стороны Азии, пишет Bloomberg.

По мнению экспертов Goldman Sachs, потолок цен без связанного с ним ограничения спроса рискует усугубить дефицит поставок газа в Европу, стимулируя потребление. В следующем году это может привести к сокращению мировых поставок и, в худшем случае, вынудить правительства прибегнуть к нормированию газа. Кроме того, ограничение затруднит европейским импортёрам существенное повышение цен для обеспечения поставок сжиженного природного газа. Промышленники предупредили, что грузы СПГ будут направляться в Азию, если цены там превысят предельные значения в Европе, что происходит на фоне того, как Китай ослабевает антиковидные ограничения, отмечает агентство Bloomberg.

Импортёры СПГ в Европе и Азии ведут борьбу за поставки от одних и тех же экспортёров, таких как США и Катар. Одним из преимуществ ограничения является то, что оно может снизить вероятность безудержных войн на торгах и скачков цен на спотовые поставки между двумя регионами. Цены на СПГ в Азии неуклонно следуют за изменениями в Европе, и за последний год эти два рынка стали тесно связаны, пишет Bloomberg.

Европейская мера, которая должна вступить в силу в феврале, может быть отменена при возникновении «неблагоприятных последствий», поскольку политики заявляют, что потолок предназначен для привлечения глобальных поставщиков. Как отмечает Bloomberg, ограничение не распространяется на внебиржевую торговлю, что может привести к переходу от биржевой торговли к менее прозрачному рынку контрактов, заключённых в частном порядке.

ЕС согласился ограничить цены на газ на уровне €180 за мегаватт-час, или примерно $56 за 1 миллионов британских тепловых единиц. Для срабатывания инструмента цены на газ должны превышать потолок в течение трёх дней, а также в определённой степени быть выше цен на СПГ. Если бы потолок был введён в начале этого года, он бы применялся более 40 дней в августе и сентябре. Как отмечается, цены на СПГ в Азии торговались выше $56 за 1 миллионов БТЕ в течение примерно двух недель с августа по сентябрь, напоминает автор статьи.

Потолок цен обрадовал несколько азиатских импортёров СПГ, которые, по словам трейдеров, которые ранее пострадали от цепной реакции на рост европейских цен после начала украинского конфликта. Спотовые цены в Азии в этом году колебались от $19 до рекордных $85, что вынудило нескольких нуждающихся в деньгах импортёров приостановить планы по закупкам, резюмирует Bloomberg.