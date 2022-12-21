Скандалы: Уйдем мы от вас

Зарубежные структуры российских компаний меняют прописку на дружественные страны

Не менее трех крупных российских ритейлеров поменяли адреса регистрации своих головных компаний за рубежом. С введением санкций кипрские офшоры выходят из моды. Сеть бюджетных магазинов одежды «Твоё» теперь принадлежит не кипрской Mercerized Polo Factory Ltd, а компании «Алджамал лимитед», прописанной в Эмиратах, изменения отражены в ЕГРЮЛ с середины декабря.

Как пишут «Ведомости», бренд «Твоё» основал бизнесмен Игорь Юшкевич, собственник 14 российских трикотажных фабрик. «Аджамал лимитед» входит в число собственников одной из них, Балашихинской хлопкопрядильной.

Охота к перемене мест в декабре овладела и сетью спортивных магазинов «Спортмастер», которая сочла за благо из Сингапура перебраться в Гонконг, теперь вместо «Спортмастер оперейшнс пте» сетью владеет новая структура, «Фалкон эйша пасифик лтд». Гонконг избрал местом релокации и еще один одежный бренд, Ostin. С 30 ноября этого года он принадлежит местной компании «Фэшн солюшнс лтд», до этого собственником числилась сингапурская «Остин оперейшнс пте».

Комментировать свои перемещения для СМИ ритейлеры не хотят. По оценке экспертов, переселение спровоцировали санкции. Российские компании начали переводить свои зарубежные юрлица в более дружественные страны, пояснил руководитель практики цифрового права юридической компании Taxology Николай Андреев. Санкции существенно усложнили движение денежных средств между поддержавшими их странами и Россией. Особенно острой проблема стала после того, как российская сторона тоже ввела контрмеры. Гонконг в отличие от Сингапура и Кипра в российский список недружественных стран не включен, это специальный административный район Китая.

Переводя головные организации туда, российский бизнес страхует себя от проблем с совершением сделок, а также от личных санкций в отношении топ-менеджмента и собственников компаний. В странах ЕС, как напоминает юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров, работают специальные комиссии, которые должны отдельно рассматривать каждую сделку как для российской компании, так и для зарубежной, чтобы ее одобрить. Кроме того, регистрация в недружественных странах серьезно ограничивает российские фирмы в выплате дивидендов, заметно осложнилась и логистика.

Новым центром притяжения стали ОАЭ — бизнес привлекает мягкий налоговый режим в стране. В Дубай можно переносить не только офисы, но и открывать отдельные филиалы, местный рынок в том же онлайн-ритейле и работе служб доставки существенно уступает российскому, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Кроме Эмиратов и Гонконга российские компании рассматривают размещение офисов в Сербии и Турции, что даст им проводить транзакции с традиционными российскими партнерами.

В Саратовской области в течение 2022 года деофшоризировались мебельная фабрика «Мария», которая с 12 октября этого года принадлежит только Ефиму Кацу, нефтяная компания ООО «Диалл Альянс» Абрамовича-младшего, с марта она переведена под контроль подмосковной «Сигма Энерджи». АО «Балаковорезинотехника» решило вопрос раньше всех. Еще в 2021 году основным бенефициаром компании стал Владимир Шутов, 98,35% обыкновенных акций принадлежит ему лично. В 2014 году, когда предприятие еще существовало в форме ОАО, держателями его акций были 4 офшора.

Сохранила аффилированных лиц за рубежом пекарня АО «Знак хлеба». Ее основной владелец, ООО «МКХолдинг» (99,06%) находится под контролем компании «Ароа инвестмент сервисиз ЛТД», зарегистрированной на Сейшелах. ООО «Мировая техника» принадлежит кипрскому офшору «Мировая техника лимитед», и это, похоже, не мешает компании вести бизнес в РФ и даже заниматься импортозамещением.

Основным бенефициаром ПАО «Саратовнефтегаз» является ПАО «РуссНефть», а в число его аффилированных лиц по данным на август 2022 года по-прежнему входит швейцарская компания «Rambero Holding AG» (23,46%). Группа «Русагро» Вадима Мошковича, похоже, тоже неплохо чувствует себя на Кипре. Головной структурой остается кипрская ROS AGRO PLC, совет директоров которой возглавляет бывший гендиректор группы Максим Басов. Связаны с Кипром и другие топ-менеджеры. С 1 апреля этого года в состав совета директоров включена уроженка Кипра Андри Кумуру, профессионал бухучета с 20-летним стажем.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”