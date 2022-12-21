Мнение: Мы вымираем даже без войны

Старина Алекс Розофф написал про feartility – буквально что-то вроде “страха рождаемости”, который понемногу охватил весь мир (а мы-то, в своем руссо-нарциссизме, думали, что только Россию!). Блестяще! Там же – и про очень интересующий лично меня феномен “снежинок”, то есть нового поколения “зумеров”: причем я-то привык относиться к “этим” почти с ненавистью (я последнее время излишне эмоционален), а вот у Розоффа очень интересный и просто по умолчанию более правильный взгляд на это поколение – с любовью и с жалостью, со стремлением понять, а не осудить. Безусловно, смотреть на людей (даже на российских) можно и нужно только так, а я неправ.

Для понимания: Алекс Розофф в целом ряде своих текстов обосновывает, что примерно с середины 90-х В МИРЕ (! – не только у нас) началась Великая Рецессия, которая с тех пор, собственно, и не прерывается, а в последнее время – еще и ускоряется. Взгляд, с которым трудно не согласиться – можно спорить разве что о причинах или о датировке (кто-то скажет, что замедление началось еще раньше).

Вот этот блестящий пост про “снежинок” и обвал рождаемости:

“Слово “feartility” изумительно точно легло на результат воспитательной деятельности мировой элитки – произошла минимализация не только плебейского потребления, но и плебейской рождаемости. Элитка насаждала новое пуританство и “ответственное потребление” – чтобы получить из “массы плебеев” нечто типа касты рабочих муравьев (которые не отвлекаются на эротику и связанные с ней развлечения/излишества, поэтому много и старательно трудятся, будучи очень дешевы в эксплуатации). При этом они должны еще размножаться в количестве, требуемом для планового замещения по мере износа взрослых особей.

В начале 2010-х элитке казалось, что все идет отлично: она радовалась, глядя, как подрастающие зумеры (поколение-Z, рожденное с 1997 по 2012), несмотря на игру гормонов, прилежно учатся, чтобы стать “эффективными”, и игнорируют “секс, наркотики, рок-н-ролл”. Но после 2015-го, когда зумеры начали достигать совершеннолетия, радость элитки сменилась недоумением, переходящим в страх.

Оказалось, план муравьизации с самого начала был дырявым, поскольку не учитывал важные отличия стайных приматов от коллективных насекомых.

У стайных приматов (к которым относится и человек) нет биологически-кастовых различий по функциям в коллективе, и врожденной “прошивки” соответствующего функционального поведения. Каждый приматный (человеческий) индивид стремится, как правило, к собственному комфорту, представления о котором совершенно не учитывают пожеланий элитки (корпорации-работодателя или правительства).

Зумеры в большинстве приняли “новое пуританство”, “ответственное потребление” и прочую “новую нормальность” вовсе не для того, чтобы сделать хорошо элитке. Дело всего лишь в том, что они достигли пубертата уже в эру Великой рецессии (после 2008-го) и на уровне подростковой интуиции сформировали стратегию оптимизации жизни в условиях неуклонного падения уровня жизни, усиления административной слежки (с букетом санкций за любой намек на нелояльность) и радикальной дегуманизации общества.

Дегуманизация – не жестокость (хотя эти два понятия ошибочно смешивают). На самом деле жестокость – плохая штука, но человеческая. Дегуманизация это когда общественные связи и потоки (по крайней мере, в официальном поле) построены совершенно не по-человечески, когда они практически ни в чем не соответствуют естественным зоопсихологическим свойствам человека.

Пример из НФ-литературы – общество инопланетян-двутелов в романе Станислава Лема “Эдем”. Люди-астронавты оказались вынуждены снизить селективность кибера-переводчика, поскольку речь двутелов состоял в значительной мере из слов, не имеющих аналога в лексиконе какого-либо человеческого языка. Тогда кибер-переводчик породил на базе языка двутелов – составные неологизмы вроде:

– биосоциозамыкание

– акселероинволюция

– центросамотяг

– прокрустика

– антисмерть.

Эти слова снова поставили людей-астронавтов в тупик, поскольку не могли быть отнесены ни к какому виду осмысленной человеческой деятельности. Ничего удивительного – ведь деятельность двутелов бессмысленна с человеческой точки зрения (люди могли обнаружить в ней ряд устойчивых закономерностей, но без понимания цели, для которой эти закономерности построены в обществе двутелов).

ВНИМАНИЕ! Совершенно также бессмысленно с человеческой точки зрения выглядят неологизмы, порожденные в самом человеческом языке эрой Великой рецессии.

– виктимблейминг

– цифровизация

– флайтшейминг

– трансфобия

– пингдемия.

Поколение-Z выросло в этой дегуманизированной лексической среде, и воспринимает ее, как данность. Тут можно провести аналогию с Маугли, который (по сюжету Киплинга) вырос среди волков и прочей фауны джунглей – и, благодаря важному свойству высших приматов: поведенческой гибкости в форме копирования – он стал полноценным участником нечеловеческого сообщества. Есть более радикальный НФ-вариант: космический Маугли (“Малыш” в одноименной новелле Стругацких).

Единственная рациональная стратегия зумера-Маугли: тихо уклоняться от любых затратных (потенциально-затратных) отношений, и имитировать одобряемое/оплачиваемое поведение – не тратя ресурсы на заведомо-бесплодный поиск смысла.

Эта интуитивно-найденная стратегия зумеров превратила их к середине 2010-х в “поколение снежинок” (Generation Snowflake – термин, вошедший в top-10 новых слов 2016 года по версии Collins English Dictionary). Официозные журналисты бросились клеймить безвольных, бессильных и бесполых “снежинок”, не понимая главного: зумеры оказались брошены в деградирующую социальную среду, лишенную позитивного будущего. Стратегия снежинок: занять энергетически-экономичную нишу (это единственное осмысленное поведение в такой среде – если исключить редкий и опасный вариант поведения революционера-экстремиста).

Интуитивная стратегия снежинок – внешнее подражание, имитация всего, за что можно получить бонусы при минимуме усилий (имитация учебы, работы, дружбы, “отношений”, религиозности, инициативности, принципиальности, порядочности).

Резюме снежинки всегда прекрасны для оценивающего бюрократа: оно неизменно соответствует мейнстриму, диктуемому элиткой – причем мгновенно меняется при смене мейнстрима.

Снежинки не зря так безвольные – это чтобы без инерции следовать массовым политическим кампаниям – идиотским цунами в социальной среде, снижая риск быть раздавленными этим явлением “новонормальной” стихии.

Снежинки не зря такие бессильные – человек не может сопротивляться цунами. Любая попытка прямо противопоставить свою силу – силе цунами будет попросту самоубийством.

Снежинки не зря такие бесполые – манифестация пола противоречит двум названным элементам стратегии. Кроме того, манифестация пола предполагает “отношения”, а “отношения” затратны и опасны: шаг в сторону – и “новое пуританство” раздавит отступника. И наконец – манифестация пола сопряжена с риском фертильности. Вот теперь мы переходим к слову feartility.

Порождение потомства – еще более затратно, чем просто “отношения”. Это главное, чем определяется репродуктивное поведение снежинок. Отсюда – результат, который внушает все больше страха элитке.

Усредненный плебс стареет, поголовье рабочей силы не воспроизводится, к середине XXI века “страны-фабрики” Восточной Азии потеряют половину трудового потенциала, причем заменить некем. К тому же, “зумеры” вообще склонны не работать, а имитировать (см. выше о стратегии снежинок). В европейских и американских странах та же история, единственным плодящимся регионом остается Черная Африка, но выходцы оттуда слишком “самобытны” – их не встроить в глобальные стандарты труда и потребления. Вот и сыграла элитка в “воспитание рабочего муравья”. Точка” (Алекс РОЗОФФ).

Надо лишь добавить самоочевидную вещь – что на этом удручающем фоне еще более безумным абсурдом смотрится идиотская война, затеянная взбесившимся руководством нашего и без того стареющего и вымирающего рудника с тоже крайне проблемной и старой страной-соседом – за, как правильно заметила единственная нестареющая Примадонна – “иллюзорные цели”.