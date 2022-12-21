Дочь солиста группы “На-на” попала в реанимацию

Алена Политова, дочь солиста Группы “На-На” Владимира Политова, была госпитализирована. Сообщается, что она находится в тяжелом состоянии.

Девушку увезла бригада скорой помощи из квартиры на Пятницкой улице, передает телеканал “360”. Наследницу певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом сам Владимир Политов не знает подробностей о госпитализации дочери, отмечает Пятый канал.