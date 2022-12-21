 

Москва дарит семьям участников “СВО” новогодние подарки и приглашения на мероприятия

21.12.2022, 7:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Все дети от трех до 13 лет получат сладкие подарки и смогут посетить елку мэра в Гостином дворе, новогоднее представление в Кремле, ледовые шоу, катки в парках и цирк на проспекте Вернадского. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в городе работает новогодний контакт-центр. Специалисты помогают семьям выбрать удобное время для визита Деда Мороза. Зимние волшебники доставляют подарки и организуют небольшие представления для детей.

Подарки к Новому году получают также жены и родители мобилизованных москвичей. Праздничные наборы от правительства Москвы уже начали доставлять адресатам.

Создать праздничное настроение семьям мобилизованных помогают 250 представителей молодежного совета Комплекса социального развития Москвы, уточнил заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты Владимир Филиппов. По его словам, до конца года планируется посетить тысячи семей.

Напомним, что с 1 по 16 декабря в центре поддержки семей мобилизованных состоялись предновогодние встречи. Дети вместе с мамами изготовили подарки и открытки, написали письма Деду Морозу.

До 8 января в городе продлится акция “Москва помогает”. На площадках фестиваля “Московские сезоны” открылись пункты сбора для участников специальной операции и жителей новых регионов. Каждый желающий может передать детям сладкие подарки, игрушки, учебные наборы, а также теплые вещи, предметы гигиены и мужские наборы для наших военнослужащих.

Пункты сбора работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Интерактивная карта расположения штабов доступна на портале mos.ru.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09.22 / В России собираются увеличить МРОТ и прожиточный минимум

02.09.21 / Контроль температуры и влажности: советы по уборке дома женщинам, у которых аллергия на пыль

20.06.22 / Мнение: Санкции слабее ковида, санкции против русского народа и санкции Запада против Запада

07.12.22 / Стоит ли продавать дачу зимой: плюсы и минусы

29.11.22 / Какой горячий и сладкий: Киркоров смачно брал в рот на виду у 90-летнего отца

21.05.21 / Транс-Аруначал Драйв 2021: Скрытые чудеса из страны залитых рассветом гор

07.10.22 / Устроившему ДТП на машине с Собчак водителю дали два года колонии

23.01.22 / “Человеку, который поставил Китай на колёса” – китайская госкорпорация FAW открыла памятник директору ЗИС Ивану Лихачёву, выкупленный в Москве по цене металлолома

27.10.22 / Куда сходить в Москве: афиша с 26 октября по 4 ноября

28.07.22 / Японские ученые научились предсказывать цунами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика