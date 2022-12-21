 

Как экономить на оплате воды

21.12.2022, 7:08, Разное
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В текущем году российские семьи, проживающие в квартирах в многоэтажных домах, в среднем платили 5,3 тыс. рублей в месяц за «коммуналку». В отдельных городах плата за ЖКУ значительно выше. Например, жители Москвы в среднем платят по 10,4 тыс. рублей ежемесячно. Из этой суммы 20% – плата за воду. Эксперты назвали несколько способов сэкономить на оплате воды.

Установите счетчики и вовремя снимайте показания.

Наличие счетчиков гарантирует, что оплата будет производиться за фактическое потребление воды, а не за усредненный норматив, который зачастую выше.

При этом важно снимать показания вовремя, иначе после нескольких нарушений собственник жилья может быть переведен с фактической оплаты на нормативную. Хорошим вариантом могут стать «умные счетчики», которые автоматически снимают показания и передают данные в ресурсоснабжающую компанию.

Узнайте о льготах.

Ряд категорий граждан имеет право на льготы на оплату «коммуналки». Есть льготы федеральные, и региональные. Например, в Санкт-Петербурге льготы предоставляются работникам бюджетных учреждений.

Тем же семьям, которые тратят более пятой части своего дохода на квартплату, предоставляются субсидии.

Узнать о субсидиях и льготах, а также оформить их можно через интернет-портал госуслуг, в местном МФЦ или отделе соцзащиты.

Платите за «коммуналку» вовремя.

Оплата за воду и другие ресурсы производится до 10-го числа следующего месяца. Своевременная оплата позволит избежать начисления пени.

Проверьте законность подключения к сетям.

При переезде в новую квартиру важно проверить, что жилье законно подключено к коммунальным сетям. Самовольное подключение грозит серьезными штрафами.

Также стоит обезопасить себя от мошенников, которые в последние месяцы особенно активно ходят по квартирам и предлагают установить счетчики или произвести проверку приборов. Следует уточнить в своей управляющей компании, какая именно организация отвечает за оборудование в доме и когда ожидается проверка.

Проверьте сантехнику.

Стоит регулярно проверять сантехнику на предмет исправности, отсутствия протечек.

Снизить потребление воды помогут смесители в ванной, насадки для кранов, регулирующие уровень пропускания воды, унитаз с двухкнопочным механизмом. Также поможет и банальная бытовая экономия: выключать воду при чистке зубов, вместо ванны принимать душ, реже стирать, набирая больше вещей для стирки.


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