Скандалы: Потанин и «Норникель» ищут безопасную дистанцию

Американские санкции вынуждают главу металлургического гиганта покинуть командный пост, который он занимал 10 лет

Включение Владимира Потанина в санкционный список США, вероятно, повлечёт за собой не только его уход с поста президента «Норникеля», но и полную перестройку работы горно-металлургической компании (ГМК). По данным источника «Октагона», близкого к компании, в настоящий момент решается вопрос о введении в «Норникеле» независимой системы управления, что должно позволить ему избежать санкций и ограничений в работе с зарубежными партнёрами.

Помехой для поиска конструктивного решения может стать застарелый конфликт между акционерами.

Давление растёт

15 декабря министерство финансов США ввело санкции против российского миллиардера Владимира Потанина, его холдинга «Интеррос», «Росбанка», супруги Екатерины Потаниной, сына Ивана и дочери Анастасии. «Тинькофф-Банк», в котором Потанину принадлежат 35 процентов, под санкции не попал. Миновала эта участь и ГМК «Норильский никель». Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило, что не включает его в SDN-лист, поскольку, по данным на 15 декабря, подсанкционным лицам не принадлежат 50 процентов акций компании. Крупнейшими акционерами «Норникеля» на сегодня являются «Интеррос» (37,47 процента) и «Русал» (26,4 процента).

Потанин уже находится под санкциями Канады и Великобритании. После включения в чёрный список последней в июне этого года мировые цены на никель и палладий начали резкий рост, демонстрируя опасения рынка относительно возможного наложения санкций и на «Норникель». Однако тогда этого не произошло.

Вероятно, осознавая роль российского металлургического гиганта на мировом рынке, американские власти и сейчас не решились наложить на него санкции.

Тем не менее риски такого рода ограничений для ГМК крайне высоки, и допустить их, очевидно, было бы губительным для бизнеса. В случае потери европейского рынка «Норникель» лишится более половины своей выручки, американского – ещё одной пятой. Как говорил в сентябре сам Потанин, подводя итоги первых семи месяцев 2022 года, «приоритетом [для «Норникеля»] является сохранение позиций на тех рынках, на которых мы находимся. Пока по итогам первых семи месяцев у нас по-прежнему 50 процентов – Европа, порядка 20 процентов – Америка».

Ставка на независимых

После включения Владимира Потанина в SDN-лист появились сообщения о том, что он покинет должность президента «Норникеля» и передаст активы своей семье. Затем стало понятно, что последний шаг лишён какого-либо смысла: во-первых, потому что члены семьи также находятся под санкциями, во-вторых, потому что Потанин по-настоящему интегрирован в работу предприятий, которыми управляет, и его руководство отнюдь не номинально. Это означает, что найти ему реальную замену станет непростым делом.

Впрочем, эта задача уже начала решаться. По крайней мере, как стало известно «Октагону», юридический корпус «Норникеля» занят проработкой своего рода стратегии смены топ-менеджмента. Предполагается провести срочный аудит существующих связей компании с SDN-лицами и незамедлительно принять меры по их прекращению.

– Президент ПАО «ГМК “Норильский никель”» в силу своих фидуциарных обязательств перед компанией и другими акционерами, чтобы не создавать рисков для компании, должен оставить свой пост и обеспечить назначение независимого менеджмента, – говорит источник издания.

Для минимизации рисков наложения вторичных санкций также предусмотрена возможность кадровой реорганизации правления и совета директоров, с тем чтобы большинство их членов были представлены независимыми от SDN-лица директорами. Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям также должен включать только независимых директоров.

– Если компания сейчас не предпримет срочные шаги по выстраиванию независимой системы управления и демонстрации подобных шагов рынку, это может привести к существенным рискам уже для деятельности самой компании, включая ограничения в работе с международными партнёрами и контрагентами, доступ к международным ресурсам и рынкам, риски вторичных санкций и прочие риски, связанные с наличием SDN-лица в руководстве компании/среди контрагентов компании, – констатируют вовлечённые в разрешение корпоративной коллизии аналитики.

Процедура в действии

Независимые эксперты полагают, что воплотить решение о смене руководства компании, даже такой крупной, – задача технически вполне выполнимая, хотя и небыстрая. Партнёр юридической фирмы ФБК Legal Александр Ермоленко считает, что процедура может занять около трёх месяцев.

– Надо будет собрать внеочередное общее собрание и принять решение, – говорит он.

Другой вопрос – внутренние противоречия между акционерами, много лет сохраняющиеся в «Норникеле».

В «Русале» уже заявили, что «приоритетом менеджмента ГМК должно быть снижение санкционных рисков».

Об этом сообщила вице-президент «Русала» и член совета директоров «Норникеля» Елена Безденежных, не уточнив, как конкретно предполагается эти риски снижать. «Интеррос» также пока не озвучил свою позицию по этому вопросу.

В то же время, как отмечает промышленный эксперт Леонид Хазанов, ссориться акционерам в сегодняшней ситуации невыгодно:

– Сейчас одна акция «Норильского никеля» продаётся дороже 14 тысяч рублей, акция «Русала» – 38 рублей. Приличный объём дивидендов «Норильского никеля» причитается «Русалу». Какая польза акционерам обоих компаний, включая и миноритарных, от обострения конфликта?

Номинальная замена не пройдёт

Эксперты признают, что уход Потанина с поста президента повлечёт за собой определённые трудности, что в российских реалиях имеет чисто историческое обоснование. Как замечает экономист Дмитрий Прокофьев, российские олигархические корпорации – это в огромной степени производные от личности своих владельцев, которые одновременно являются их фронтменами.

«Каждый из российских олигархов – носитель определённого ряда уникальных знаний о том, как его компания приватизировалась “на самом деле”», — Дмитрий Прокофьев, экономист

– Широкая публика до сих пор не имеет чёткого представления, почему именно эти люди получили свои активы на тех условиях, на которых они их получили, какие обязательства они несут, на каких условиях и перед кем. Именно здесь находится уязвимое место, – поясняет он.

С этим утверждением «бьётся» особая ситуация в «Норильском никеле»: за последние 10 лет «Интеррос» и его менеджеры по понятным причинам заняли ключевое положение в «Норникеле». Необходимо рассматривать и тот риск, что возможно применение санкций ко всем тем, кто управлял компанией или просто там работал на момент принятия санкций.

Как заявил в эфире Business FM аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачёв, «фактически стоит дилемма: или им всем [представителям «Интеррос»] оставаться, и тогда у компании много сделок подвисает просто хотя бы потому, что под санкциями находятся люди, которые подписывают договоры и контракты, или, соответственно, менять всю управленческую команду. Я думаю, что, скорее всего, будет второй вариант».

Калачёв уверен, что Владимир Потанин покинет «Норникель».

«Хотя бы как-то формально он должен будет уйти. Но если он откажется уходить, то возникают проблемы у “Норникеля” с заключением контрактов: их кто будет подписывать? <…> В том числе и совет директоров, и топ-менеджмент – все, кто попал [под санкции]. Придётся это делать [уходить], потому что более 90 процентов выручки “Норникеля” – это экспорт», — Алексей Калачёв, аналитик ФГ «Финам»

В этих обстоятельствах одним из кажущихся простых решений могла бы стать замена Потанина на номинальное лицо, которое будет исполнять его поручения, однако, как утверждает юрист Александр Ермоленко, сделать это незаметно в нынешних реалиях очень непросто.

– На Западе используются любые механизмы контроля за соблюдением санкций, вплоть до оперативно-разыскной деятельности. Любые доказательства принимаются во внимание комиссией OFAC. Это и показания свидетелей, и электронная переписка. Получается, есть два выхода: создать ситуацию, когда президентом становится по-настоящему неконтролируемое Потаниным лицо, или крайне тщательно прятаться, что практически невозможно, – рассуждает он.

Если оставить всё как есть

Ещё один лежащий на поверхности вариант – оставить всё как есть, благо «Норникель» пока не под санкциями. Однако и здесь кроется значительный риск остановки развития в силу того, что давление контрагентов на компанию, возглавляемую подсанкционным лицом, будет закономерно расти. Так или иначе, потребуются дальнейшие шаги по маскировке вовлечённости Потанина и принадлежащего ему холдинга «Интеррос» в бизнес-процессы.

Не совсем понятно и то, как будут выглядеть финансовые потоки между «Норильским никелем» и «Интерросом». Дабы не оказаться под вторичными санкциями за выполнение финансовых обязательств подсанкционного акционера, «Норникель» не сможет платить по связанным с ним активам. В частности, могут быть остановлены проекты Промышленной строительно-монтажной компании, что чревато уже социальными последствиями. К слову, проблемы с выплатой зарплат сотрудникам подсанкционных предприятий в России уже возникали: летом Следственный комитет возбудил дело в связи с невыплатой 20 млн рублей рабочим Уральского компрессорного завода.

Управляющий партнёр аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева полагает, что в столь турбулентных условиях уход с ключевых позиций лица, находящегося под санкциями, выглядел бы как вполне прагматичная попытка спасти бизнес.

– Даже Вагит Алекперов, стоявший у истоков создания и возглавлявший десятилетиями компанию «ЛУКОЙЛ», предпочёл, как он сам выразился, дистанцироваться и покинуть пост президента, чтобы персональные санкции в его отношении не мешали развитию компании. Хотя напомню, что, как и в случае с «Норникелем», ЛУКОЙЛа санкции не коснулись, – отмечает Косарева.

Анна Таволга

Оригинал материала: “Октагон”