Генконсул РФ в Хургаде Воропаев: Tez tour в ближайшие два дня вывезет из Хургады в Россию более 1,5 тыс. туристов

Туроператор Tez Tour в среду и четверг вывезет из Хургады более 1,5 тыс. российских граждан из примерно 2,1 тыс. своих клиентов, остающихся в Египте из-за отмены рейсов в Россию авиакомпании iFly, сообщил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

Российский дипломат сообщил, что в Хургаде находятся около 2,1 тыс. клиентов Tez Tour, которые пока не могут вылететь в Россию из курортного города ввиду отмены рейсов iFly. По имеющимся у генконсула РФ в Хургаде данным, все россияне находятся в местных комфортабельных отелях за счет туроператора, передает ТАСС.

Воропаев подтвердил, что 20 декабря были выполнены рейсы компании Red Wings в Москву (400 пассажиров), Egyptair (также в Москву, 300 пассажиров) и рейс Red Wings в Екатеринбург (335 пассажиров). Таким образом, отметил генконсул, с 17 по 20 декабря в Россию из Хургады было отправлено более 1,5 тыс. туристов, имевших контракты с Tez Tour.

В среду, по словам дипломата, будет выполнен рейс Еgyptair в Москву (300 человек), а на четверг запланированы три рейса в Москву – турецкой авиакомпанией Corendon (190 пассажиров), Egyptair (300 человек) и Red Wings (400 человек). Еще один рейс компании Red Wings с 400 пассажирами на борту в тот же день отправится их Хургады в Новосибирск.

Как указал российский генконсул, компания Tez Tour выполняет свои обязательства перед клиентами максимально корректно, откликается на просьбы задержавшихся пассажиров и пожелания российских дипломатов. Вместе с тем Воропаев не исключил возникновения форс-мажорных обстоятельств, которые могут осложнить выполнение намеченной программы туроператора по отправке россиян на родину.

Накануне авиакомпания iFly отменила вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, запланированные на 20 и 21 декабря, заверив при этом, что вывозные рейсы выполняются в плановом режиме.

Напомним, 15 декабря iFly отменила или перенесла все рейсы в Египет из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет через воздушное пространство Иордании. В понедельник первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву.

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