 

Дипломат Кабулов: РФ и Индия уходят от использования доллара и евро во взаимной торговле

21.12.2022, 6:45, Новости дня
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Россия и Индия принципиально уходят от использования доллара и евро во взаимной торговле, сообщил директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.

Кабулов сообщил, что Россия и Индия принципиально уходят от использования доллара и евро во взаимной торговле. Он выразил уверенность, что странам необходимо переходить на национальные валюты. Однако, добавил дипломат, для полноценного перехода нужно до конца решить вопрос сохраняющегося дисбаланса в торговых операциях, передает РИА «Новости».

Кабулов отметил, что Индия пока покупает у РФ больше чем, продает, причем более чем в пять раз. Дипломат заверил, что специалисты над этим работают, ищут разумный компромисс. При этом Кабулов подчеркнул, что надо принципиально переходить на национальные валюты во взаимной торговле.

В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин сообщал, что доля рубля в международных расчетах РФ достигла одной трети, а вместе с валютами дружественных стран эта доля превысила половину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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