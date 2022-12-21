Перебегающее дорогу полупрозрачное существо сняли на видео в парке

Британская пара утверждает, что во время прогулки с собаками в парке они увидели и сняли на видео некую “демоническую фигуру”. И их ролик в самом деле оставляет много вопросов.

Инцидент произошел в начале декабря 2022 года. Ханна и Дейв Роуэтт, обоим по 52 года, совершали свою ежедневную прогулку с собаками в Кламбер-парке, графство Ноттингемшир, около 6:30 утра, когда Ханна “почувствовала, что они не одни”.

К слову, про этот парк много лет ходит байка, что в нем живет Серая Леди – призрак женщины в длинном плаще. Однако существо, которое увидели Роуэтты, совсем не похоже на Серую Леди.

Пока Дейв возился с их двумя лабрадорами, Ханна включила свой телефон, чтобы как раз успеть заснять белесый полупрозначный силуэт, который перебежал дорогу перед ними. Затем она показала только что снятое видео Дейву.

“Я всегда был настроен очень скептически, но тогда буквально каждый волосок у меня с ног до головы встал дыбом. Я попросил ее показать мне видео еще раз. Мне это понравилось”, – признается Дейв.

“Кажется, мы были не одни на нашей сегодняшней утренней прогулке в Кламбере!”, – так озаглавила Ханна кусок своего видео, выложив его в Фейсбук. Пост быстро собрал более 1800 комментариев и 2800 репостов.

Один комментатор предположил, что это напоминает призрак собаки или лисы, в то время как другой написал “У меня бы мурашки побежали по коже, увидев это. Как вам повезло, что вы это увидели !!!”

Многие пользователи пытались логически объяснить заснятое, настаивая на том, что “фигура” является сигаретным дымом, но пара настаивает, что они не курят, в том числе не используют вейпы.

“Это какое-то демоническое существо, посмотрите, как оно ползает и имеет длинные конечности. Оно никогда не меняет свою форму, как если бы это был дым”, – сказала Ханна.

Она также заявила, что не чувствовала страха в присутствии призрака, утверждая, что это потому, что она выросла в доме, где “регулярно” видела призрачного старика.

“Я тоже не испугался. Я был просто рад увидеть что-то, потому что я всегда говорил, что мне нужно это увидеть, прежде чем я поверю в подобные вещи. Это заставляет меня поверить, что что-то существует”, – говорит Дейв.