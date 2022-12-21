Мнение: Маск подставляется

Довольно страшно наблюдать за тем, как вроде бы самый знаменитый и самый медийный сверхчеловек и миллиардер современности – человек, за каждым шагом которого буквально затаив дыхание наблюдает мировая пресса и миллиарды поклонников по всему миру – пытается изо всех сил раздуть скандал вокруг «ноутбука Хантера Байдена», а точнее – вокруг того, как совместно американское правительство и мировые соцсети, наплевав разом и на законы, и на так называемые «идеалы Свободного Мира», пытались воспрепятствовать распространению информации о том, что, собственно, было написано и сфотографировано в этом ноутбуке.

Илон Маск сделал уже серию постов и публикаций об этом, используя принадлежащую ему соцсеть Твиттер. Он выступает сам, он привлекает помощников. Массив вопиющих нарушений потрясает воображение. Соцсеть блокировала и банила сотни тысяч (!) юзеров, которые пытались «расшарить» ссылки на «дело Хантера Байдена», объявляла информацию «токсичной», просто не давала программными средствами делать ссылки на «неправильные сайты», в том числе сайты СМИ, где была опубликована информация. В самом ноутбуке содержалась прямая информация, указывающая на возможную «уголовку», связанную с Хантером и его отцом – ни одно уголовное дело не было возбуждено.

Вчера Маск опубликовал еще один твит, в котором рассказал о том, как ФБР (!) требовала от Твиттера и других глобальных соцсетей препятствовать публикации материалов о сыне тогдашнего всего лишь кандидата в президенты (то есть Бюро напрямую играло в канун выборов на стороне одного из кандидатов, точнее, одной из партий)… Информация, как ни крути – абсолютно феерическая, сенсационная, «жареная». Крайне тяжелые обвинения, затрагивающие самые основы всей американской системы управления и, не побоюсь этого слова, того, как работает (или не работает) сама американская демократия. И всё – не просто измышления, а факты с обоснованиями, с «пруфами», как ныне принято выражаться! Из первых рук – ведь в распоряжении Маска ПЕРВИЧНЫЕ документы самой соцсети.

И это делает лично сам Маск! В одной из самых популярных соцсетей мира! Инфа, касающаяся действующего президента США!

Результат – тишина. Маск бьется с этим, как рыба об лёд, уже месяц. НИЧЕГО. Никакого резонанса. Всем типа накласть. И это от Маска, одно слово которого, бывало, обрушивало биржи!

Очень интересно. А ведь Маск – он всё тот же. И он не разорился, он по-прежнему один из богатейших людей мира. И теперь у него в руках еще и Твиттер…

Но и этого, оказывается, не хватает. «Есть мнение, что НЕ НАДО»… – и всё. Все молчат. Маск наглядно (и явно рискуя при этом всем, не только богатством, но и жизнью) показывает нам всем, что в мире больше нет никакой свободной прессы. Что и СМИ как четвертая власть больше не существуют, и даже «пятая власть» – соцсети – тоже умерли как независимая «ветвь власти», даже не успев толком стать ею.

Всё это, к сожалению, свидетельствует, что «мир вывихнут», как говорил Гамлет, в значительно большей степени, чем кажется нам сегодня с нашей маленькой идиотской войной. Мы быстро деградируем до уровня кровожадных дикарей, но и в окружающем нас мире происходят тем временем не менее дикие и ужасающие вещи.