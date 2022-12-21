Покупка франшизы в 2023-м: основы и перспективы

Основать свой бизнес нелегко. Необходимо не только закупать оборудование, нанимать персонал, но и иметь чёткую программу действий в незнакомых рыночных условиях. Основой такой программы является бизнес-план.

Совать в новую рыночную сферу самому часто бывает неприятно и больно. Именно поэтому на рынке существуют франшизы – их продают предприятия из разных ниш, готовые поделиться информацией о том, как сделать бизнес правильно. Они уже прошли свои этапы становления, сделали собственную прибыль стабильной. Теперь они готовы делиться своим опытом с другими участниками рынка. За оговоренную плату.

Что такое франшиза?

Франшиза – это договор между двумя юридическими лицами о том, что одна компания получит возможность использования товарного знака бизнес-модели другой компании в обмен на процент от прибыли или за фиксированную разовую плату. Условия франчайз-договора могут быть разными. Некоторые из них подразумевают только транзит товарного знака, другие же готовы вывести на чистую прибыль бизнес нового партнёра самостоятельно. Именно поэтому так важно внимательно читать заключаемый договор.

Рынок франчайзинга в России в 2022 году

В экспертных кругах бытует мнение, что франшизы 2023 года сойдут на нет. Причина кроется в экономическом кризисе, который якобы накроет с головой весь рынок. Тем не менее, мрачные прогнозы по состоянию рынка франшиз звучали неоднократно и в 2022 году, однако рынок по-прежнему стабилен и даже показывает рост.

Так, за прошедший период 2022 года весь рынок франчайзинга вырос на 12%. Снижение наблюдалось лишь в марте-июне (совокупно около 10%). В дальнейшем оно восполнилось взрывным летним спросом.

Среди причин такого положения можно выделить следующие утверждения.

В феврале-марте образовался мощный потенциал отложенного спроса, который и разразился летом, когда стало понятно, что, по крайней мере, мгновенного обрушения российской экономики не случится. Иностранные компании ушли, освободив место для менее именитых российских франшиз. Проводится политика импортозамещения.

Покупка франшизы

Купить франшизу довольно легко – можно выйти на владельца самостоятельно, есть немало интернет-ресурсов, которые предоставляют подробные предложения в форме каталогов. Однако далеко не каждая франшиза достойна того, чтобы её покупать. Процесс покупки должен включать следующие предварительные шаги.

Аудит собственного потенциала.

Владелец франшизы заинтересован в продаже, потому свой бизнес он будет описывать излишне яркими красками. Возможно, ему не придётся даже врать – ниша ему лично кажется интересной.

Однако не стоит вестись на громкие слоганы. Необходимо объективно оценить собственные ресурсы и возможности для риска. Выбранная ниша должна быть интересна для покупателя, ведь скорее всего, как минимум на первых порах, организацией ему нужно будет заниматься самостоятельно.

Поиск и анализ франшизы.

Выбор области применения должен предшествовать выбору франшизы. Не стоит хвататься за первое же попавшееся предложение. Необходимо тщательно проанализировать его, уделив внимание составному функционалу франшизы, поскольку она может включать разные опции.

Проверка франшизы.

Важнейший этап приобретения. На рынке есть немало мошенников, постоянно «порождающих» гениальные бизнес-идеи и затем реализующих их под видом франшиз. Порою эти идеи даже работают, однако франшиза от просто идеи отличается именно тем, что бизнес прошел обкатку на практике, в «полевых условиях». Потому будет не лишним убедиться, что предлагаемый бренд действительно существует в указанной рыночной нише. Сделать это в интернет-эпоху несложно.