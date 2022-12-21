Что делать, если в квартире появились клопы

Наличие вредителей в квартире ничего хорошего не сулит. Это касается как тараканов, так и других паразитов. Чем они так опасны?

Основной вред от клопов

Когда речь заходит о клопах, то стоит насторожиться. Само по себе соседство кровососов в квартире не улучшает настроения. Но их опасность проявляется не только в этом. Еще клопы:

питаются кровью людей и домашних животных;

больно кусаются;

доставляют сильный дискомфорт;

провоцируют возникновение зуда;

повышают раздражительность.

Все это очень негативно отражается на общем психоэмоциональном состоянии всех обитателей жилища. Если же в квартире проживают маленькие дети и клопы на них нападают, то малыши могут сильно расчесывать места укусов. В результате на коже появляются язвочки. Они долго не заживают, ребенок постоянно расчесывает их, так как они сильно зудят. Дети бесконечно капризничают, плачут. Но еще укусы кровососов провоцируют возникновение аллергических реакций. Ко всему прочему, вредители выступают переносчиками самых разных заболеваний.

Вот почему не стоит тратить время на ожидание того, что насекомым у вас станет скучно и они уйдут к соседям или в другой дом. Если вы обнаружили в помещении паразитов, то уничтожение клопов должно стать задачей №1. Меры по ликвидации кровососов должны быть предприняты как можно скорее.

Методы ликвидации клопов

Но как можно эффективно вывести таких паразитов в квартире и забыть о них навсегда? Некоторые начинают борьбу с вредителями с народных средств. Кто-то использует пижму, другие выбирают для ликвидации насекомых уксус или полынь. Широкое распространение получили рекомендации по выведению клопов из квартиры с помощью этилового спирта, скипидара или нашатырного спирта. Некоторые пользуются кипятком против насекомых. Также многие пытаются справиться с такими опасными вредителями, используя эфирные масла лаванды и чайного дерева. Возможно, если в вашей квартире случайно оказался один представитель этих неприятных насекомых, то перечисленные выше методы и могут быть эффективными.

Но когда клопы уже активно обосновались в жилище, все эти способы окажутся не слишком продуктивными. Более того, пока вы экспериментируете, клопы продолжают активно размножаться. Их становится еще больше.

Поэтому оптимально обратиться к профессионалам. Служба дезинфекции использует мощные современные средства против паразитов. Они позволяют избавиться от клопов в квартире раз и навсегда.